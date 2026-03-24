San Salvador: quiso evitar un control, incendió su moto y terminó detenido

Un insólito y peligroso episodio se registró este martes por la tarde en San Salvador, donde un hombre fue detenido tras prender fuego su propia motocicleta en medio de un control policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:25, cuando personal policial realizaba un operativo vehicular en inmediaciones del Puente Arroyo Grande, a la altura del kilómetro 217 de la Ruta Nacional Nº 18. En ese contexto, los efectivos interceptaron un motovehículo para solicitar la documentación obligatoria.

Según informaron fuentes policiales a ANÁLISIS, el conductor manifestó no contar con los papeles y comenzó a mostrarse alterado, negándose al control. En un momento, se acercó a su rodado con la aparente intención de buscar la documentación, pero de manera sorpresiva desconectó la manguera de combustible y, utilizando un encendedor, prendió fuego la motocicleta.

Tras el inicio del incendio, el hombre mantuvo una actitud violenta hacia los uniformados e intentó darse a la fuga, por lo que fue reducido y aprehendido en el lugar. La Fiscalía en turno dispuso su detención por el delito de resistencia a la autoridad.

En tanto, pese a la intervención de los efectivos con matafuegos de los móviles policiales, el motovehículo resultó totalmente destruido por las llamas.