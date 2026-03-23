Una radiografía de los despachos entrerrianos en el Congreso: quiénes son los asesores de cada legislador

Los legisladores nacionales arman sus equipos combinando tres modalidades: piden que se les asignen determinados empleados que ya son de la planta permanente del Congreso, suman personas que se integran a la planta transitoria y completan con contratados de obra.

ANÁLISIS revisó las nóminas de los nuevos diputados y senadores nacionales entrerrianos, que asumieron hace poco más de tres meses y ya conformaron sus equipos. Y también repasó las listas de personal de los legisladores que están en medio de sus mandatos.

El primer dato que sobresale es la reducción del número de miembros de los equipos de trabajo. Por citar un ejemplo, el ex senador Edgardo Kueider llegó a tener treinta personas asignadas a su despacho bajo distintas modalidades de contratación y actualmente hay miembros de la cámara alta que tienen solamente dos empleados.

Los asesores y el personal de los senadores nacionales pueden ser consultados en la web de la cámara alta en el apartado correspondiente a cada legislador. Los de los diputados, en cambio, están publicados en una única lista, sin señalar para quién trabaja cada uno. Ante ello, este medio solicitó la respectiva nómina a cada uno de los nueve diputados nacionales por Entre Ríos. Contestaron todos, menos el libertario Beltrán Benedit.

Los abogados de Bahl

El ex vicegobernador Adán Bahl trabaja en el Congreso con un equipo de nueve personas, de las cuales seis son abogados, con experiencia en derecho penal, administrativo y tributario. De los representantes de Entre Ríos, el ex intendente de Paraná es, por ahora, el que más personal tiene.

De los nueve empleados que asisten a Bahl en su tarea legislativa, dos pertenecen a la planta del Congreso: son Melina Mansillas y el abogado Felipe Méndez Casariego. También están la letrada Eugenia Ormache, que es hija de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, y Lucas Real, ambos de la planta transitoria.

Los cuatro trabajaron con otros representantes entrerrianos en el Senado nacional y están en el Congreso desde hace más de una década. Varios conformaron, entre otros, el equipo del ex senador nacional Edgardo Kueider (PJ) que fue desalojado de la oficina cuando el ex secretario general de la Gobernación fue expulsado del cargo y antes soportaron allanamientos judiciales.

En la planta transitoria, Bahl también sumó a los abogados José Antonio Gallicchio, Carlos Federik y Nicolás Parera Deniz, que lo acompañan desde su gestión en la Municipalidad de Paraná; y también al experto en comunicación política Sergio Gómez, que venía desempeñándose en el despacho de la senadora provincial Claudia Silva (PJ-Paraná), esposa de Bahl.

Mediante un contrato, Bahl le dio continuidad a la tarea del abogado y periodista uruguayense Vladimir Nichajew, director del portal web Babel, que venía trabajando con la ex senadora nacional Stefanía Cora, que completó el mandato de Kueider.

En el Senado, hasta el momento Bahl se integró a cuatro comisiones, presentó un proyecto de ley y sumó su firma a otras cuatro iniciativas de distintos legisladores.

Los equipos libertarios

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch tiene solamente a dos personas trabajando en su equipo.

De planta permanente integró a Karen Casandra Sayes Pimienta, que se desempeñaba en el despacho del ex senador Alfredo De Ángeli (PRO); y en planta transitoria designó al productor agropecuario paceño Matías Garaicoechea, que fue dirigente del PRO y ahora milita en las filas libertarias.

Benegas Lynch hasta el cierre de esta nota era parte de seis comisiones y hasta el momento no presentó ninguna iniciativa, según se informa en la web del Senado.

La senadora Romina María Almeida formó un equipo de cuatro integrantes.

De planta permanente, gestionó la incorporación de Emilene Echezarraga, que trabajó con Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri y luego con el ex senador radical fueguino Pablo Daniel Blanco; y de Paula Andrea Alfaro, que viene de desempeñarse en la oficina del ex legislador santacruceño José María Carambia.

Almeida también sumó al experimentado Cristian Carlos Ábalos, que llegó a ser coordinador de asesores del Senado y supo desempeñarse en el despacho de De Ángeli.

En planta transitoria, la senadora gestionó la designación de María Carolina Larreteguy, experta en relaciones públicas y ceremonial, que fue secretaria de Turismo, Cultura y Deportes en Gualeguay durante la Intendencia de Federico Bogdan, de Cambiemos.

La senadora por Entre Ríos integra ocho comisiones y hasta el momento no ha presentado ningún proyecto.

Los diputados nuevos

El diputado libertario Andrés Laumann cuenta con cuatro colaboradores: uno de planta permanente y tres de planta transitoria. De momento, optó por no sumar a ningún contratado.

De planta permanente integró a María Agostina Shmith. Y de planta transitoria cuenta con Francisco Brun, Diego Fernando Pérez y Agustina Ordoñez.

El ex intendente de Crespo y ex ministro de Planificación de Rogelio Frigerio, Darío Schneider, tampoco contrató a nadie y solamente tramitó las adscripciones de dos empleados de planta para llevar adelante su despacho. Si precisa algo en particular, se respalda en la estructura del bloque de la UCR, se indicó desde su oficina.

Uno de los colaboradores de Schneider viene de ser secretario parlamentario del ex diputado radical Fabio Quetglas y el otro era asesor del ex diputado también radical Mario Negri. Tiene, además, un encargado de prensa que se desempeña ad honorem.

La ex presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, ya fue diputada nacional entre 2017 y 2021. Para desarrollar su tarea en el presente mandato armó un equipo de tres personas.

Por un lado, tramitó la incorporación a su despacho de Gerardo Barayazarra, empleado de planta permanente del Congreso de la Nación, y por otro gestionó dos contratos a nombre de su secretaria privada, María Guadalupe Cuneo, y su colaborador Nicolás Araujo.

El peronista Guillermo Michel formó un equipo de seis personas: uno de planta permanente, cuatro de planta transitoria y un contratado.

De planta permanente, gestionó la incorporación de Facundo Logarzo. De planta transitoria cuenta con Juliana Arellano, Diego Leiva, Olegario Alfonzo y el ex funcionario concordiense Federico Prieto, que fue secretario de Gestión Cultural de la Nación en la presidencia de Alberto Fernández y en la provincia se desempeñó como director de Políticas Culturales en el gobierno de Bordet. El equipo se completa con Violeta Espiñeira, que es contratada.

La diputada Marianela Marclay, también del PJ, cuenta con un equipo de dos personas: Lorena López, que es empleada de planta del Congreso, y el uruguayense Joaquín Fabre, que está contratado.

Los que ya venían

La diputada peronista Blanca Osuna está en la banca desde 2019. En su oficina trabajan ocho personas: cuatro son de planta y los otros cuatro son contratados.

De planta son Daniela Alejandra Peker, que cumple tareas administrativas como jefa de despacho, y tres profesionales que asesoran a la legisladora en distintos temas: el abogado Lucas Horacio Courtade, en legislación laboral; el politólogo Juan Carlos Calvo, en cuestiones ambientales, puertos y ríos; y la politóloga María Silvina Chiara, en temas relacionados a Paraná.

Con contrato, se desempeñan la médica Luciana Vanina Soria de Ávila, que asiste a Osuna en su labor en la Comisión de Salud; la pedagoga Florencia Martin, en la Comisión de Educación; la abogada María Soledad Ros Stabile, en las comisiones de Ambiente, Inteligencia y Legislación General; y Florencia Falter, a cargo de tareas de prensa y comunicación.

El ex gobernador Gustavo Bordet está en la banca desde 2023 y tiene en su equipo a seis personas: un empleado de planta permanente, cuatro de planta transitoria y un contratado.

De planta permanente está José Estanislao Parma; y de planta transitoria Oscar Alberto Guglielmino, María Rosa Paz, Martín Corro Buranits y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano.

Con contrato está el periodista concordiense Pedro Fabián Martínez, que acompaña a Bordet en tareas de prensa desde que era intendente de Concordia.

El diputado nacional frigerista Francisco Morchio también está en el Congreso desde 2023. En la primera parte de su mandato fue miembro del bloque Encuentro Federal y ahora se integró a la bancada de La Libertad Avanza.

Morchio cuenta con un equipo de cuatro personas: Carla Cabral Hunter, Mariano Manzello, Desireé Darchez Berón y la abogada María Teresa Colello, hermana del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, que fue asesora de Frigerio cuando era diputado nacional y también se desempeña ad honorem en la Casa de Entre Ríos en el área de Relaciones Institucionales.

El libertario Beltrán Benedit no quiso responder a la consulta de ANÁLISIS sobre su equipo de trabajo. Se molestó por información que se publicó en este medio respecto a las visitas que promovió al pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

En su momento, se reveló que el diputado fue compañero en el Colegio La Salle del militante desaparecido Eduardo Germano y que entre los genocidas que visitó estaba Mario Marcote, uno de los condenados por el secuestro y asesinato del recordado Mencho.

“Entenderán que no considero confiable ni serio lo que ahí escriben”, se justificó el legislador para evitar brindar información de carácter público. Desde la redacción se le transmitió que está disponible el espacio si quiere ejercer su derecho a réplica respecto de lo publicado en septiembre de 2024.

Más allá de la negativa, en la web de la Cámara de Diputados de la Nación figura que trabajan en el despacho de Benedit dos empleados de planta temporaria: Analía Laura Hernández y un sobrino suyo, Pelayo Francisco Lacal Montenegro, hijo de un militar, que también participó de la visita a Ezeiza.

Otros nombres de la provincia

-María Carla Cresto: hermana del diputado provincial y ex intendente de Concordia Enrique Cresto y de la ex diputada nacional Mayda Cresto, figura en planta permanente de la Cámara de Diputados de la Nación y está actualmente como “agente con licencia por largo tratamiento”.

-María José Grancelli: pareja del ex diputado nacional y ex funcionario peronista Marcelo Casaretto, figura con contrato de locación desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2026 en el Senado de la Nación. Oriunda de Diamante, Grancelli es contadora y fue candidata a viceintendenta en fórmula con Juan Carlos Darrichón. Además de su labor en el Congreso, hoy se dedica a su profesión y al desarrollo de estrategias publicitarias en redes sociales.

-Zulma María Cauzzi: dirigente de la ciudad de Colón, es vicepresidenta de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Figura con contrato de locación en el Senado nacional desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2026.

-Carolina Gaillard: la ex diputada nacional y ex funcionaria peronista terminó mandato y regresó a su puesto en planta permanente en la Cámara de Diputados de la Nación. Está afectada al bloque del PJ.

-Alfredo De Ángeli: al término de su mandato como senador nacional, el dirigente se integró a la planta transitoria como asesor del bloque del PRO en la cámara alta.

Ireneo Guastavino: hijo del ex vicegobernador y ex senador nacional Pedro Guillermo Guastavino, es de planta permanente del Senado de la Nación y trabajó con varios senadores por Entre Ríos.

Pleno empleo

Salvo el ex diputado nacional Tomás Ledesma, que se volcó a la actividad privada, el resto de los representantes entrerrianos en el Congreso de la Nación que terminaron mandato en diciembre pasado se reubicaron en distintos lugares de la estructura del Estado.

El último en ser designado fue Atilio Benedetti, quien tras dejar su banca de diputado nacional se desempeñará ad honoren al frente del Ente Región Centro, cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Jorge Chemes.

En días previos, se conoció que el ex senador Alfredo De Ángeli, consiguió un cargo de asesor en la cámara alta, en planta transitoria, en el bloque del PRO.

Nancy Ballejos, que completó el mandato de diputado nacional al que renunció Pedro Galimberti, fue designada en enero en la Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

La ex diputada nacional radical Marcela Antola fue designada también en enero como subdirectora de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

De los peronistas, Carolina Gaillard terminó mandato y se reintegró al cargo de planta permanente que tiene en la Cámara de Diputados desde el año 2010, en el cual estaba en uso de licencia por cargo de mayor jerarquía.

Stefanía Cora, de la agrupación La Cámpora, completó en el Senado el mandato de Edgardo Kueider tras su expulsión en marzo 2024. El mes pasado fue nombrada como asesora en la Auditoría General de la Nación (AGN) que preside el peronista porteño Juan Manuel Olmos. Según informó la ex legisladora, su rol es hacer de enlace entre el organismo y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encargada de analizar los dictámenes que emite la AGN.

La ex senadora radical Stella Maris Olalla se jubiló y el ex diputado nacional Tomás Ledesma, también de La Cámpora, es el único que confirmó que no tiene ningún cargo en el Estado. Actualmente, lidera el estudio jurídico Ledesma y Asociados, que abrió con otros colegas, y hace política ligado a una fundación dedicada a la formación de equipos técnicos en conjunto con profesionales jóvenes.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANÁLISIS, edición 1.168, del día 19 de marzo de 2026)