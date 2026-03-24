Se estrena en Paraná la multipremiada película de Axel Monsú

La capital entrerriana recibirá desde este jueves 26 de marzo hasta el miércoles 1 de abril la proyección de la película Por tu bien, una producción filmada íntegramente en la provincia de Misiones bajo la dirección de Axel Monsú. Las funciones se llevarán a cabo diariamente a las 21:30 en el complejo de cines Las Tipas, ubicado dentro del Shopping Paso del Paraná, brindando al público local la posibilidad de acceder a una de las piezas más destacadas del cine regional reciente. El estreno, que se da de forma simultánea en otras ciudades como Rosario y Posadas, pretende acercar a la audiencia una historia de crecimiento y búsqueda de identidad en contextos rurales, en medio de violencia familiar y mandatos religiosos.

La trama de la película se centra en la historia de Zulma, una adolescente que habita en un pequeño pueblo rural y que transcurre sus días bajo la estricta vigilancia de los mandatos impuestos por su familia y una comunidad religiosa cerrada. En este entorno, la lealtad, la culpa y el miedo operan como mecanismos de control para mantener quietas las normas antiguas y severas. De pronto, la protagonista comienza a experimentar una serie de sucesos que la obligan a cuestionar su realidad y a tomar decisiones drásticas. El relato aborda la transición hacia la adultez en un contexto de vulnerabilidad económica, donde la joven deberá desplegar estrategias de resistencia para intentar salvarse a sí misma y proteger a sus seres queridos de un sistema opresivo que justifica sus acciones.

Por tu bien llega a las salas de la capital entrerriana luego de un extenso recorrido que incluyó proyecciones en 17 provincias argentinas y la participación en más de 20 festivales de cine alrededor del mundo. Entre sus galardones más destacados se encuentran el premio a la Mejor Película en el Festival de Taormina, en Italia, y el reconocimiento como Mejor Película en el festival Cine en Grande de Tierra del Fuego, donde también fue premiada la labor de su protagonista, Sabrina Melgarejo. Actualmente, la obra mantiene su vigencia en la temporada de premios nacionales al contar con nominaciones a los Cóndor de Plata en las categorías de Mejor Ópera Prima y Actriz Revelación.

El director del filme destacó que se trata de una producción pensada para ser compartida en familia, dado que "deja muchas cosas dando vueltas en el corazón y en la mente".

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