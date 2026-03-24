A 50 años de la última dictadura: la Multisectorial convoca a marchar por Memoria, Verdad y Justicia

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el Gobierno por asalto y comenzaron la dictadura más sangrienta que se recuerde en el país. Las instituciones dejaron de funcionar con las reglas de la democracia, inició un proceso oscuro que sirvió para perseguir, torturar, asesinar y desaparecer desde el propio Estado a grupos políticos y personas particulares. Al mismo momento se instauró un régimen económico que atacó la industria nacional y los procesos productivos, se aumentó exponencialmente la deuda externa y se benefició a los grupos concentrados de capital, fomentando la desregulación financiera.

Este martes se cumplen 50 años del inicio de ese largo proceso que duró hasta 1983. En Paraná, se reeditará la tradicional marcha convocada por la Multisectorial de los Derechos Humanos, por Memoria, Verdad y Justicia. La movilización iniciará a las 17 en la Plaza Sáenz Peña y concluirá en la Plaza Alvear, frente al Museo de Bellas Artes, que durante la última dictadura fue uno de los centros clandestinos más grandes de Paraná y la zona. Allí, como es de rito, se leerá un documento compartido que recuerda una de las épocas más oscuras del país y reclama Justicia por los 317 entrerrianos desaparecidos, por las personas sobre las que aún no se tiene noticia, por los militares y civiles que sirvieron a la dictadura y no fueron juzgados ni condenados por sus delitos, por los bebés robados y las identidades negadas, por los torturados y los asesinados.

“El acto del 24 de marzo se realiza desde hace muchos años y congrega a mucha gente consciente de lo que significó el golpe de Estado, que dejó ausencias, desapariciones, dolores. Hay que valorar siempre la democracia, recordar el costo que se tuvo para recuperarla, pensando en construir siempre para el presente y el futuro. En ese marco, el Municipio da apoyo para que todo se realice de la mejor manera”, sostuvo Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, en declaraciones publicadas por Entre Ríos Ahora.

Carina Netto, integrante del colectivo Cultural por la Memoria, valoró: “Trabajar en conjunto la marcha del 24 de marzo es importante y alentador. Estamos contentos de contar con el apoyo del Estado Municipal, organizar con las agrupaciones que integran la Multisectorial, y pedir a nuestros ciudadanos que se sumen a esta marcha”, señaló.