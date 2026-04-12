River le ganó a Racing y llega entonado al superclásico

Este domingo por la noche, la jornada correspondiente a la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional concluyó con un clásico. En Avellaneda, Racing recibió a River Plate en un duelo que contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Ariel Penel.

La primera chance clara de partido llegó tras una mala salida del conjunto visitante. Aníbal Moreno entregó mal un pase y Santiago Solari se escapó por el centro del ataque, entre los centrales. Cuando llegó al mano a mano con Santiago Beltrán intentó definir a un costado, pero el arquero adivinó y contuvo el balón.

Por el contrario, River aprovechó su primera chance de gol. Un balón largo de Marcos Acuña por el costado izquierdo encontró la falla de Marcos Rojo en el cierre y el pique en soledad de Facundo Colidio. Cuando estuvo frente a Facundo Cambeses, el atacante picó la pelota por encima del arquero que llegó a rozarla, pero no pudo evitar el 1-0. Iban 33 minutos.

El Millonario pudo convertir el segundo antes del descanso, pero el remate de Sebastián Driussi luego de un despeje fallido del fondo local se fue desviado por el costado derecho del arco de Cambeses. El golpe del gol dejó atontado al equipo de Gustavo Costas, que pudo recibir uno más en la primera parte.

Colidio generó la siguiente llegada con un pase hacia la izquierda para Ian Subiabre que el atacante devolvió al medio para Driussi. El centrodelantero dejó pasar el balón para Colidio que definió de manera errónea y se perdió el segundo gol.

Ya en el segundo tiempo, la primera chance fue para Colidio. Un tiro libre impulsado al área cayó en el costado izquierdo, desde donde devolvieron el balón hacia la derecha. Cuando parecía que Subiabre llegaba a definir, el rafaelino lo anticipó y terminó tirando el balón afuera.

Racing también tuvo una chance clarísima. Fue luego de un balón largo de Cambeses tras el que Adrián Martínez le ganó la posición a Germán Pezzella. Maravilla intentó definir por encima de Beltrán, pero falló el cálculo y el balón acabó en el techo del arco.

Luego llegó un nuevo golpe para el local. Marcos Rojo golpeó con el brazo de forma intencional a Lucas Martínez Quarta y vio la tarjeta roja luego de la revisión del VAR, ya que Sebastián Zunino no vio la acción durante el partido -el balón estaba en otro sitio-. Con uno menos fue imposible para los de Costas.

El segundo gol de River llegó poco después. Juan Meza recuperó una pelota en ataque que quedó en poder de Driussi. El delantero enganchó de gran manera ante el cruce de Marco Di Césare y definió a un costado de Cambeses para estampar el 2-0 definitivo a los 47.

Con la victoria, el Millonario llegó a 26 puntos y quedó en la segunda posición de la Zona B; mientras que la Academia suma 18 unidades y está novena, fuera de los puestos de clasificación. En la próxima fecha, la Academia deberá visitar a Aldosivi el domingo 19, desde las 13.30; mientras que los de Eduardo Coudet jugarán el superclásico ante Boca Juniors, ese mismo día desde las 17.

-SÍNTESIS-

Racing 0-2 River Plate.



Goles:

33’PT: Facundo Colidio.

47’ST: Sebastián Driussi.



Expulsado:

35’ST: Marcos Rojo (RAC).



Formaciones:Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Santiago Solari, Adrián Fernández, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.



Cambios:

ET: ingresó Germán Pezzella por Tobías Ramírez (RIV).

14’ST: ingresó Matías Zaracho por Baltasar Rodríguez (RAC).

14’ST: ingresó Gastón Martirena por Santiago Solari (RAC).

14’ST: ingresó Gonzalo Sosa por Bruno Zuculini (RAC).

16’ST: ingresó Juan Quintero por Ian Subiabre (RIV).

16’ST: ingresó Juan Meza por Tomás Galván (RIV).

28’ST: ingresó Duván Vergara por Adrián Fernández (RAC).

39’ST: ingresó Tomás Conechny por Ezequiel Cannavo (RAC).

45’ST: ingresó Fabricio Bustos por Gonzalo Montiel (RIV).

49’ST: ingresó Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (RIV).



Amonestados:

8’PT: Tobías Ramírez (RIV).

19’PT: Baltasar Rodríguz (RAC).

48’PT: Marcos Rojo (RAC).

11’ST: Gonzalo Montiel (RIV).

30’ST: Marco Di Césare (RAC).

37’ST: Santiago Sosa (RAC).

38’ST: Juan Meza (RIV).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Presidente Perón.

Video: Liga Profesional.