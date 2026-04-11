Realizarán dos jornadas gratuitas de formación para el sector musical de Entre Ríos

Serán dos jornadas, una el jueves 16 de abril a las 20 en el centro cultural Tierra Bomba (Urquiza 1.214, Paraná); y la segunda el viernes 17 de abril a las 19 en el Centro Municipal de la Cultura (Belgrano y 25 de Mayo, Federal). Ambas de modalidad presencial, con inscripción online previa.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y con el acompañamiento estratégico de Tierra Bomba Producciones, presentan una jornada de formación en Paraná bajo el título "Hacé que tu música trabaje para vos (Cómo proteger y monetizar la producción artística)”.

El panel en Paraná estará integrado por especialistas de amplia trayectoria que abordarán ejes fundamentales como el registro de canciones, derechos de autor, estrategias de distribución digital a través de la Agregadora de Música Argentina (AMA), contratos y generación de ingresos: Pablo Cordero (INAMU), quien es cantante, compositor y productor con experiencia en más de 150 producciones internacionales; la abogada Maira Dobler, agente de la Propiedad Industrial y fundadora de Safe and Sound, especializada en propiedad intelectual para proyectos creativos; y el abogado Javier Marcó, especialista en industrias culturales y asesor de proyectos artísticos en contratos y coproducciones con reconocimiento internacional.

Sobre la instancia en Federal

También, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Federal, se presenta una jornada de formación estratégica para el sector musical.

La actividad busca brindar herramientas técnicas y legales para que artistas y productores puedan desenvolverse con éxito en la industria actual. La capacitación estará a cargo de Pablo Cordero.

Durante el encuentro, se abordarán ejes fundamentales para la profesionalización de los músicos entrerrianos, tales como: Registro y protección de obras y canciones; derechos de autor y gestión de ingresos; y estrategias de distribución digital a través de la Agregadora de Música Argentina (AMA); y Herramientas para potenciar la música desde la identidad local hacia el mercado global.

Las dos actividades requieren inscripción previa mediante formulario digital.

Para mayor información, los interesados pueden escribir a: industriasculturales@entrerios.gov.ar