Relocalización de HIF: el intendente de Colón confirmó que habrá una reunión bilateral entre las cancillerías

El intendente de Colón, José Luis Walser, valoró los avances respecto a la eventual relocalización de la planta de HIF que se iba a instalar frente a la costa de su ciudad y confirmó la próxima realización de una nueva reunión entre las cancillerías argentina y uruguaya. Ya hubo una anterior en noviembre, de la que participó el gobernador Rogelio Frigerio.

En un comunicado de prensa oficial, Walser destacó que el gobierno uruguayo haya manifestado la posibilidad de considerar una relocalización del emprendimiento de HIF Global en Paysandú, al tiempo que confirmó una nueva etapa de diálogo bilateral con intervención de ambas cancillerías.

“La novedad representa un avance significativo para la comunidad de Colón y para toda la región que viene manifestando su preocupación por el impacto ambiental, paisajístico y productivo que podría generar la instalación de la planta en el sitio originalmente previsto, sobre la costa del río Uruguay”, se indicó desde el gobierno local.

En ese marco, Walser remarcó que “se trata de una señal positiva, fruto de un reclamo sostenido y del trabajo institucional llevado adelante en defensa de los intereses de la ciudad”.

Reunión bilateral

El presidente municipal informó además que en las últimas horas recibió un llamado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación en el cual le confirmaron que “se está avanzando en la próxima reunión entre ambas cancillerías para profundizar sobre este tema”.

“De este modo, se abre una nueva etapa de diálogo bilateral en torno a una situación que sigue siendo observada con atención por las comunidades de ambas márgenes del río Uruguay”, se indicó.

“El llamado recibido desde Cancillería Argentina y la confirmación de una próxima reunión entre ambas cancillerías otorgan un marco diplomático relevante para esta nueva etapa. La intervención de los gobiernos nacionales permitirá profundizar el intercambio y dar continuidad a un proceso de diálogo que, según lo expresado por las partes, sigue en marcha”, se añadió en el comunicado.

Walser celebró “que el gobierno uruguayo haya escuchado y tenido en cuenta el pedido realizado desde Colón”. Al mismo tiempo, remarcó que “la ciudad seguirá atenta a cada avance y continuará trabajando con responsabilidad para defender su patrimonio natural, su perfil turístico y la calidad de vida de sus vecinos”.

Fuente: Prensa Municipalidad de Colón