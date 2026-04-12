TC 2000: Stang completó el 1-2 de Toyota en la carrera que ganó Rossi

Este domingo llegó el momento de la definición de la final del TC 2000 en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello de San Juan. Por la segunda fecha del campeonato, la competencia estaba prevista a un máximo de 35 minutos y una vuelta: el primero en completar ese recorrido sería el ganador de la jornada.

En ese marco, el vencedor fue Matías Rossi, que completó 26 giros en 36 minutos, 35 segundos y 276 milésimas, cerrando un fin de semana perfecto para él. El Misil ya se había destacado en la clasificación y no dejó dudas en la final para prenderse en la lucha por el campeonato.

El segundo lugar fue para el crespense Emiliano Stang, que completó el 1-2 del Toyota Gazoo Racing y no da el brazo a torcer en la lucha por el torneo luego de dos fechas de campeonato. Llegó a 688 milésimas del vencedor.

El tercer puesto fue para Nicolás Palau, que arribó en su Volkswagen Nivus a un segundo y 789 milésimas del vencedor. Con este resultado también acomoda su posición dentro del torneo, en el que buscará dar pelea.

El líder del campeonato es Stang con 47 puntos, seguido de cerca por Rossi con 44 unidades. El tercer puesto es del gualeguaychuense Franco Riva, que tiene 28 unidades luego de quedar octavo en esta jornada. La próxima final de la temporada será el fin de semana del 3 de mayo en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Resultados | TC 2000 | Fecha 2 (en San Juan)

1°) Matías Rossi (Toyota): 36’35”276/1000.

2°) Emiliano Stang (Toyota): a 688/1000.

3°) Nicolás Palau (Volkswagen): a 1”789/1000.

4°) Tomás Fernández (Toyota): a 8”933/1000.

5°) Facundo Aldrighetti (Honda): a 16”216/1000.

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8°) Franco Riva (Chevrolet): a 21”322/1000.



Campeonato | TC 2000

1°) Emiliano Stang (Toyota): 47 puntos.

2°) Matías Rossi (Toyota): 44.

3°) Franco Riva (Chevrolet): 28.

4°) Gabriel Ponce De León (Toyota): 22.

5°) Franco Morillo (Chevrolet): 22.