Newell’s y San Lorenzo no pudieron quebrar el cero en el Coloso

El partido en Rosario comenzó con una buena acción para el local después de un centro al área de Armando Méndez desde la derecha que Jhohan Romaña desvió y Gregorio Rodríguez cerró contra su propio arco. Para fortuna del mediocampista, nadie presionó su posición y pese a que no había arquero, pudo salir sin mayores inconvenientes.

La Lepra insistió y tuvo una nueva llegada tras un desborde por la izquierda de Jerónimo Russo que terminó en centro para Walter Mazzantti. El atacante definió, pero lo hizo flojo y lejos del arco defendido por Orlando Gill, que no tuvo problemas en esta jugada.

La búsqueda del elenco rosarino continuó y tras un fallido rechazo del fondo visitante, la pelota rebotó en Russo y llegó al área justo a la posición de Mazzantti, que no consiguió darle buena dirección y remató al medio, en donde Gill contuvo sin mayores inconvenientes.

Una buena circulación ofensiva del Ciclón terminó con un centro desde la izquierda de Mathías De Ritis para el cabezazo de Alexis Cuello. El remate del centrodelantero pasó cerca del poste izquierdo de Josué Reinatti, que se estiró al máximo y controló la jugada.

Todavía en la primera mitad, San Lorenzo volvió a llegar con una buena asociación por derecha hacia el centro que terminó con un zurdazo de Cuello. Al remate del delantero le faltó un poco de dirección: acabó perdiéndose apenas por el costado derecho del arco de Reinatti.

Ya en la segunda mitad, el local generó la primera ocasión con un desborde por derecha y un centro a media altura para la llegada a toda velocidad de Walter Núñez. El atacante llegó a cabecear, pero no pudo darle al balón con destino al arco y se perdió una chance inmejorable.

Newell’s siguió generando por derecha y después de un desborde al que le faltó decisión llegó un pase hacia atrás para Jerónimo Russo, que sacó un remate de larga distancia que se fue muy desviado respecto del arco visitante.

Cuello -y todo San Lorenzo- pidió mano en la última jugada del partido. Un pase filtrado al área encontró al atacante, que intentó enganchar frente a Oscar Salomón, pero un excelente cierre del central evitó el tanto -en ningún momento tocó el balón con su mano. No hubo cambios: fue 0-0.

Con la igualdad, los de Gustavo Álvarez tienen 18 puntos y están fuera de zona de clasificación, en la novena posición; mientras que los rosarinos están 14° con diez unidades. En la próxima fecha, el Cuervo recibirá a Vélez el lunes 20, desde las 19.30; mientras que a los rosarinos les tocará visitar a Unión, el viernes 17, a partir de las 20.30.

-SÍNTESIS-

Newell’s 0-0 San Lorenzo.



Formaciones:

Newell’s: Josué reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Rodrigo Herrera, Facundo Guch, Franco García; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Manuel Insaurralde, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi.

DT: Gustavo Álvarez.



Cambios:

23’PT: ingresó Francisco Scarpeccio por Matías Cóccaro (NEW).

ET: ingresó Luciano Vietto por Rodrigo Auzmendi (SLO).

ET: ingresó Teo Rodríguez Pagano por Mathías De Ritis (SLO).

ET: ingresó Walter Núñez por Franco García (NEW).

12’ST: ingresó Matías Reali por Nahuel Barrios (SLO).

16’ST: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Rodrigo Herrera (SLO).

21’ST: ingresó Fabricio López por Gregorio Rodríguez (SLO).

31’ST: ingresó Martín Ortega por Armando Méndez (NEW).

31’ST: ingresó Luciano Herrera por Facundo Guch (NEW).

42’ST: ingresó Facundo Gulli por Gonzalo Abrego (SLO).



Amonestados:

35’PT: Mathías De Ritis (SLO).

10’ST: Luca Regiardo (NEW).

26’ST: Matías Reali (SLO).

27’ST: Armando Méndez (NEW).

32’ST: Ezequiel Herrera (SLO).

44’ST: Luciano Vietto (SLO).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: José Carreras.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Video: Liga Profesional.