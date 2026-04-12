Otra alerta para Scaloni: Cristian Romero salió lesionado

Por si no fuera suficiente con la molestia que sintió Emiliano Martínez instantes antes del partido frente a Nottingham Forest que lo dejó fuera de la convocatoria, hubo más malas noticias para el cuerpo técnico de la selección argentina.

Pasados los 15 minutos del segundo tiempo del encuentro entre Tottenham y Sunderland, Cristian Romero chocó con el arquero Antonín Kinský y quedó tendido en el suelo. Una vez que se levantó, manifestó su dolor a través de lágrimas que llevaron al entrenador Roberto De Zerbi a reemplazarlo por Kevin Danso.

Su salida del encuentro entre lágrimas hace prever que el golpe pudo haberle causado una lesión, aunque eso deberá ser determinado por los médicos que le realicen los correspondientes estudios. En principio, el defensor cordobés se tomó la zona del aductor derecho, sitio en donde recibió el cabezazo de su compañero.

Más lesionados

Además de Romero, este mismo sábado se produjo la molestia de Dibu Martínez antes del partido de Aston Villa y Lautaro Martínez tiene una distensión en el sóleo que lo marginará de los próximos encuentros. Con el mundial a la vuelta de la esquina, todo es una preocupación para el cuerpo técnico de la selección, que deberá analizar alternativas antes de la presentación de la lista de convocados, que se producirá el próximo mes.