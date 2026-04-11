Balance de las reuniones con intendentes: en Casa de Gobierno reconocen los problemas y valoran el diálogo

Luego de los encuentros mantenidos esta semana con intendentes de distintos signos políticos de toda la provincia, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, hizo un balance en el cual expuso el balance positivo realizado en la Casa Gris.

Colello destacó la necesidad de avanzar en reformas estructurales y fortalecer la articulación con los municipios en un contexto de fuerte caída de la recaudación. “El estar cerca de los problemas, de los vecinos y escuchar de primera mano cuáles son las demandas es parte de una agenda permanente del gobernador”, señaló el funcionario, al referirse a los encuentros mantenidos durante la semana.

En ese sentido, remarcó que la baja de ingresos “afecta a todos los niveles del Estado” y obliga a “agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos”.

A través de un comunicado de prensa, Colello también se refirió al contexto económico general, al señalar que la caída de la recaudación es una de las más importantes de los últimos años, incluso por debajo de niveles registrados durante la pandemia o la crisis de 2001. “Esto abre una discusión de fondo sobre el sistema tributario y las competencias de cada nivel del Estado”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una reducción progresiva de la carga impositiva, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. “Hay quienes creen que la salida es aumentar impuestos, pero nosotros entendemos que el camino es discutir una estructura más equilibrada, eliminando tributos distorsivos y revisando tasas que no tienen una contraprestación directa”, expresó.

Respecto a la relación con los municipios, Colello remarcó que el gobierno provincial sostiene una política de acompañamiento sin distinción partidaria. “Una vez que terminan las elecciones no hay signos políticos. Queremos que a los municipios les vaya bien, porque son la primera línea de contacto con los vecinos”, afirmó. Además, destacó que se han continuado obras en localidades de distinto signo político y que el trabajo conjunto es clave para afrontar la coyuntura. “La articulación entre municipios, provincia y Nación no es solo una necesidad, sino una forma de gestión”, aseguró.

Finalmente, el secretario general enfatizó en que el gobierno provincial avanza en un proceso de modernización del Estado con el objetivo de reducir gastos improductivos y mejorar la eficiencia. “Estamos buscando permanentemente liberar recursos para destinarlos a prioridades como educación, salud y seguridad. Ese es el camino para transformar la realidad de los entrerrianos”, concluyó.