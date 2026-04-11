A dos meses de la misión y a un año del acuerdo, Argentina espera un guiño del FMI para sumar reservas

Dos meses después de concluida la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei aún espera un guiño del organismo para sumar reservas. A pesar de los “muy buenos avances” que informó el propio Fondo tras los encuentros de principios de febrero, la aprobación de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas sigue sin llegar. El acuerdo, firmado hace un año, tiene un monto de US$20.000 millones.

La demora retrasa el desembolso de US$1.000 millones que el gobierno necesita para seguir robusteciendo las reservas del Banco Central (BCRA). La Casa Rosada confía en que el organismo dé luz verde en las próximas semanas, aunque sin fechas confirmadas.

“No va a haber ningún problema (con la aprobación y el desembolso). Estamos en un momento en donde ni para el Fondo ni para la Argentina hay ninguna urgencia por terminar esta revisión”

Según dijo a Bloomberg Línea una persona informada al respecto que pidió reserva por no estar autorizada a discutir el asunto públicamente, es probable que la segunda revisión finalice en la segunda mitad de abril, después de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

Para entonces, habrán transcurrido más de dos meses desde que el 12 de febrero pasado el Fondo informó que la misión encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi había concluido su visita a Buenos Aires.

Una vez que eso ocurra, el Board deberá ratificar el acuerdo para destrabar el desembolso pendiente, algo que en el pasado ha demorado en promedio entre dos y cuatro semanas, según precisó el año pasado un informe de 1816 en base a experiencias previas.

El FMI y el Ministerio de Economía no contestaron las consultas de Bloomberg Línea respecto de cuándo podría haber novedades respecto de esta revisión.

Calma cambiaria y aprobación esperada

La aprobación de la segunda revisión esconde una particularidad que tal vez pueda explicar la demora. A diferencia de experiencias previas, se da en un contexto de calma cambiaria, con el Banco Central comprando reservas a un ritmo récord (en el primer trimestre del año, anotó el segundo mayor registro desde la salida de la convertibilidad, solo detrás de 2024) y sin vencimientos significativos de corto plazo. Es decir, en un contexto sin urgencia para ninguna de las dos partes.

“No va a haber ningún problema (con la aprobación y el desembolso). Estamos en un momento en donde ni para el Fondo ni para la Argentina hay ninguna urgencia por terminar esta revisión”, dijo a Bloomberg Línea el exministro de Economía Nicolás Dujovne en una entrevista que será publicada en los próximos días.

“Son US$1.000 millones nomás, en un momento en que la Argentina está bastante estabilizada”, agregó antes de aclarar que se trata de un monto que “no cambia sustantivamente el programa financiero de la Argentina”.

“Este desembolso, afortunadamente, no es vital para Argentina”, dijo el extitular del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, publicó el portal de Bloomberg Línea.

En sintonía con esa visión, el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser se mostró sorprendido con la demora en la aprobación de esta segunda revisión. “Es muy inusual”, dijo. Pero acto seguido, agregó: “Estoy sorprendido, pero no preocupado. Estoy convencido de que se va a completar la revisión porque no hay ningún elemento de disidencia significativo entre Argentina y el Fondo”.

Loser cree que el motivo detrás de la demora puede encontrarse en que “en este momento, el Fondo está ocupado con muchos otros temas, y por eso quizás hayan corrido esto”. No obstante, descuenta la aprobación de la revisión y el posterior desembolso. “No va a ser durante las Reuniones de Primavera, pero seguramente muy poco después”, aventuró.

“La parte fiscal cierra, la acumulación de reservas cierra, la parte monetaria también, el hecho de que la inflación esté para arriba no creo que sea un elemento… no veo nada raro. Lo único que puedo imaginar es que tienen que ponerse de acuerdo en ciertas cosas, aunque han avanzado en la mayoría, por lo que quizás están esperando una reunión con Caputo aquí en Washington”, especuló.

Incluso, Loser cree que la posición argentina para obtener esa aprobación se ha fortalecido respecto de lo que ocurría al momento de finalizada la misión del staff técnico del organismo en Buenos Aires. “El hecho de que siguen aumentando las reservas puede fortalecer la posición en el Board. Y con la situación de Medio Oriente, la Argentina sale favorecida”, dijo.

Waiver por la meta de acumulación de reservas

Aun así, esa aprobación requerirá de una dispensa por parte del organismo que conduce Kristalina Georgieva, dado que analistas aseguran que la Argentina volvió a incumplir la meta de acumulación de reservas. Al cierre de 2025, bajo la metodología del FMI, las Reservas Internacionales Netas (RIN) debían alcanzar niveles de US$-3.300 millones, pero según cálculos de Invecq las mismas cerraron en US$-16.100 millones.

Pese a ello, analistas descuentan que el Fondo otorgará un nuevo waiver por ese incumplimiento. En noviembre del año pasado, de hecho, el economista y excanciller uruguayo Ernesto Talvi, quien se sumó como asesor externo al equipo económico que lidera Luis Caputo, brindó una entrevista a LN+ en la que dejó algunas pistas que invitan a pensar que será así.

Al trazar algunos paralelismos respecto de la situación económica que heredó Milei con la que se dio en Uruguay a principios de la década de 1990, recordó que Uruguay durante el programa que empezó en diciembre de 1990 y terminó siete años después con una inflación de un dígito, recién logró comenzar a incrementar de manera sostenida sus reservas hacia el tercer año y tampoco cumplió en los primeros años con algunas metas de acumulación de reservas acordadas con el FMI, algo que consideró habitual en programas de estabilización, destacó el portal de Bloomberg Línea.

Hacia adelante, y pese a la aceleración de compras de reservas por parte del Central, analistas continúan viendo que el Gobierno tendrá dificultades para cumplir con las metas de acumulación de divisas pactadas con el FMI. Según cálculos de Rocío Bisang, economista de GMA Capital, al 30 de junio las reservas deberían alcanzar los US$1.042 millones, pero al 31 de marzo, se ubicaban en un rojo de US$13.192 millones utilizando la metodología del FMI.