Ciclo de Charlas: Alconada Mon analizó la “economía K de Milei” y el escenario electoral en el horizonte

El periodista y escritor Hugo Alconada Mon (diario La Nación) brindó este viernes una charla en Paraná, en el marco de la edición 2026 del Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS, que se desarrolló en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo. La convocatoria fue masiva: la sala estuvo colmada, con una asistencia estimada en unas 400 personas. La charal fue moderada por el periodista Osvaldo Bodean, de Elentrerios.com.

La exposición, titulada “Periodismo, investigación y las reacciones del poder”, ofreció una radiografía profunda del escenario actual, tanto en el plano local como internacional, atravesado —según planteó— por un contexto de incertidumbre.

“Hoy estamos viviendo un período de alta incertidumbre. Es una incertidumbre local e internacional que puede durar meses o años. Los invito a buscar el discurso que dio el Primer Ministro de Canadá en el Foro Económico Mundial, donde habla de un cambio de era. Estamos ahora en esos periodos de transición donde tenemos más o menos claro qué estamos dejando atrás, pero no tenemos claro hacia dónde vamos y puede resultar algo para bien o puede ser uno de esos periodos inquietantes”, afirmó.

En ese marco, analizó la situación económica argentina y sostuvo: “Entonces, en el contexto local tenemos un período en el cual la economía, por primera vez, ha vuelto a crecer después de más de 10 años. Está creciendo en este momento a un ritmo superior al 4%, pero que tiene ya una particularidad muy especial que incluso hasta por su letra, por la cual es conocida, incomoda a Javier Milei”.





La economía K de Milei, según Alconada Mon

Luego introdujo el concepto de “economía K”: “Imagínense para Javiercito Milei lo que significa tener una economía K. ¿Qué significa esto? Es una economía bifocal. Porque tenés como en la letra K: una parte que está yendo para arriba y otra para abajo. La minería, las finanzas y el agro van para arriba y, por el contrario, yendo para abajo a una velocidad que parece de una montaña rusa, va la industria, la construcción y el consumo”.

El periodista también puso el foco en los indicadores sociales: “Son números que son muy preocupantes. Esto a su vez combinado con una economía informal que está ahora en el 43%. Cuatro de cada diez argentinos que trabajan, que están económicamente activos, están en negro, no están pagando aportes previsionales, no tienen cobertura médica y no tienen resguardo legal”.

Y añadió: “Sumemos un par de datos adicionales, la inflación ha bajado comparado con lo que teníamos, bajó muchísimo, pero estamos ahora más o menos en el 3% mensual, que para la Argentina es poquísimo, pero para el contexto global es altísima”.

En materia laboral, indicó: “Tenemos una tasa de desempleo que está ahora en el 7,5%. Es una tasa alta. Menem llegó a tener más del 18%. El 60% de esos empleos que se perdieron fueron en la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano bonaerense”.

Uno de los pasajes más impactantes fue su referencia al avance del narcotráfico: “El narcotráfico va avanzando. Hoy el narcotráfico paga el odontólogo. Y paga las cuentas cuando no llegas a fin de mes y el narco lo que te pide a cambio es nada hasta que llegue el momento que te pide guardar la droga en tu casa”. En ese putno refirió que en este mundo no sólo se ven involucradas personas de las clases más bajas, sino también sectores de la clase media.

También advirtió sobre el endeudamiento: “Combinado también con una morosidad del 11%. Hombres y mujeres que han sacado deuda con tarjeta de crédito o en la tarjeta del supermercado o en distintos giros en descubierto o lo que fuere, hoy está en el 11%, es decir, uno de cada 9 argentinos está atrasado”.

Panorama internacional

En relación al plano internacional, fue categórico: “Después tenemos el contexto internacional, donde tenemos un factor que es una bomba, un peligro en ciernes llamado Donald Trump, donde no sabemos a qué atenernos”.

A su vez, planteó oportunidades para el país: “Aún así, lo que tenemos son oportunidades para la Argentina de posicionarse de otro modo en la escena internacional, de jugar con astucia algunas fichas”.

Sobre la política local, describió tensiones internas dentro del oficialismo y, para explicarlas, utilizó una analogía: señaló que muchas veces el Gobierno pierde terreno no por aciertos de sus adversarios sino por errores propios, comparables a puntos perdidos en el tenis por fallas no forzadas o goles en contra en el fútbol.

En cuanto a los recientes casos de corrupción en el gobierno, remarcó: “Hay veces en las cuales nosotros sospechamos y decimos ‘esto es una trampa’. Nos quieren hacer pisar el palito, entonces a veces demoramos semanas en publicar algo que es obvio”.

También reflexionó sobre la percepción social: “Muchas veces no depende de los números, no depende de lo que son los papeles, no depende de tu plan estratégico, depende lo que la gente percibe sobre vos”.

Y añadió: “Hay gente que percibe que aún cuando a sí mismo le puede ir mal, vislumbra que al país le puede ir bien y está dispuesto a votar por este gobierno”.

Hacia el final, se refirió al escenario electoral y económico: “El 43% de los argentinos encuestados te dicen la mano viene mal mirando hacia el futuro y que va a estar peor; frente a un 49% que te dice lo contrario. Entonces todavía estás en una zona donde los márgenes de error te pueden inclinar para un lado o para el otro”.

También marcó una aparente contradicción en la política económica: “Lo curioso es que en silencio este gobierno que se precia de ser libertario. Ha desempolvado a un economista que si se lo mencionase a Milei, le agarra la chiripiorca, que es John Maynard Keynes”.

Y amplió: "Pese a que dice que está en contra de determinadas políticas, ahora está impulsando el lanzamiento y licitación de 9000 kilómetros de corredores viales. Está tratando de acelerar otros 12000 kilómetros para generar obra pública, mientras que al mismo tiempo está postergando, por ejemplo, el aumento del impuesto al combustible para no secar tanto la plaza. Es decir, sin decírtelo, está empezando a inyectar anabólicos en la economía".

Elecciones en el horizonte

Sobre el final, Alconada Mon trazó un detallado panorama sobre el escenario electoral que se avecina, señalando que en apenas seis meses el país entrará formalmente en la antesala de la próxima campaña presidencial. En este contexto, analizó los movimientos de piezas que Javier Milei y su entorno están evaluando, destacando que, aunque hoy parece que el actual presidente competirá por su reelección, el armado en distritos clave se ha vuelto complejo.

En ese sentido, profundizó en la "dinámica de internismo" que domina el Gobierno, especialmente las tensiones entre las facciones lideradas por Santiago Caputo y Karina Milei. Según explicó, estas fricciones afectan directamente la elección de candidatos en los principales bastiones.

Refirió que en la Ciudad de Buenos Aires la situación se ha complicado porque el candidato previsto inicialmente por el oficialismo era el vocero Manuel Adorni, hoy complicado por una causa judicial. Mencionó que se baraja la posibilidad de "bajar" a Patricia Bullrich a la Ciudad, aunque aclaró que esta opción choca con los deseos de Karina Milei.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, también refirió que el gobierno perdió a la figura de José Luis Espert —quien asomaba como el candidato natural—. Como alternativas, mencionó a Diego Santilli (Ministro del Interior), quien desea competir en territorio bonaerense, aunque Milei preferiría retenerlo en su gabinete por los resultados obtenidos. También surgió el nombre de Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, pero advirtió que cuenta con la resistencia de Karina Milei.

Un punto llamativo de su análisis fue la mención de Jorge Brito, hijo (referente del Banco Macro y ex presidente de River Plate), a quien describió como una figura deseada tanto por "los amarillos" (el PRO) como por sectores del Partido Justicialista. Asimismo, evaluó la situación del radicalismo, partido que definió como "muy golpeado" a nivel de figuras nacionales, pero que mantiene una ventaja estratégica al ser uno de los espacios con mayor apoyo territorial en el país.

Finalmente, el periodista subrayó que, a pesar de los "errores no forzados" y la gestión económica bifocal, Milei mantiene una imagen positiva del 51%, un capital político que lo seduce a "ir por más" de cara a los comicios. La charla concluyó con un intercambio con el público.