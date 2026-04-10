Amenaza de tiroteo en una escuela derivó en un operativo y una investigación penal en La Paz

Una adolescente de 16 años fue identificada como la presunta autora de un mensaje intimidatorio que generó alarma en una institución educativa de La Paz, lo que dio lugar a la apertura de una investigación y a un operativo preventivo en el establecimiento.

El hecho ocurrió en el Instituto Nuestra Señora de la Merced, donde se vivieron momentos de preocupación tras detectarse una amenaza de tiroteo. El episodio se enmarca en un contexto sensible, luego del ataque en San Cristóbal (Santa Fe), donde murió un adolescente, la reciente detención de un joven armado en Tucumán y el hallazgo de una “tumbera” en la mochila de un alumno en la Escuela N° 109 Carlos Vila de la misma ciudad entrerriana.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura Departamental La Paz a a ANÁLISIS, la intervención policial se originó a partir de una denuncia del representante legal del establecimiento, ubicado en calle Belgrano 955. En el baño de mujeres había aparecido escrita la palabra “Tiroteo” junto a la fecha de este viernes, lo que encendió la inquietud en la comunidad educativa.

La situación se agravó cuando la institución recibió dos correos electrónicos con mensajes de contenido similar, lo que motivó una rápida actuación de las autoridades.

La investigación fue llevada adelante por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con apoyo de la División Cibercrimen, logrando vincular uno de los correos a una alumna de sexto año. Con intervención de la Unidad Fiscal, se desplegó un operativo en la escuela, donde la menor fue identificada y requisada en presencia de su madre, una defensora oficial y autoridades del establecimiento. En ese procedimiento se secuestró un teléfono celular iPhone 16 Pro, que será peritado para determinar si hay otras personas involucradas.

Asimismo, se realizó un allanamiento en el domicilio de la adolescente, en calle Ituzaingó, donde se incautaron otro teléfono celular y una notebook, que también serán sometidos a análisis en el marco de la causa.

En el operativo intervinieron además efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, junto a personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, quienes reforzaron los recorridos preventivos en instituciones educativas.

Desde la Policía indicaron que, como medida preventiva, se solicitó una reunión con la Departamental de Escuelas y otros organismos para “brindar herramientas para la identificación y prevención de riesgos, generar canales de comunicación y fomentar valores de convivencia”, entre otras acciones.