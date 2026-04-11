La Región Centro abordó ejes vinculados con el desarrollo del comercio, la logística y los biocombustibles

La Región Centro abordó temas estratégicos como las retenciones, los biocombustibles, la hidrovía, la regulación del uso de drones para la aplicación de agrotóxicos y el incentivo a las inversiones.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como las relaciones con Estados Unidos, fueron ejes del Foro Productivo de la Región Centro, que se desarrolló en la ciudad cordobesa de San Francisco, Córdoba. El encuentro reunió a ministros de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba; junto a sus equipos técnicos y representantes del sector privado.

Durante la jornada se abordaron temas estratégicos para el desarrollo productivo regional, entre ellos las retenciones, los biocombustibles, la hidrovía, la regulación del uso de drones para la aplicación de agrotóxicos y el incentivo a las inversiones.

En representación de la provincia estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; y la directora de Financiamiento e Inversión Pública, María Berroni.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo presentó los principales ejes vinculados al contexto internacional, con foco en los acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, así como en las relaciones con Estados Unidos. Allí se analizaron oportunidades y desafíos para el sector productivo en un escenario global complejo para las exportaciones argentinas, publicó el portal oficial del gobierno de Entre Ríos.

La logística y el funcionamiento de la hidrovía también ocuparon un lugar central en la agenda. Al respecto, el ministro Hernán Jacob subrayó la importancia de la articulación regional y remarcó: “El trabajo en red permite potenciar la región agroproductiva; el dragado del Paraná Guazú y el Paraná Bravo, en su tramo inferior, incorpora un puerto fundamental para Entre Ríos como Ibicuy, desde donde potencialmente podrían salir gran parte de las exportaciones nacionales al mundo”.

Asimismo, se avanzó en la unificación de requisitos para operarios de productos fitosanitarios y en la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al agro, como el uso de drones. En este sentido, la directora de Agricultura, Carina Gallegos, destacó: “El reconocimiento de las habilitaciones permite que los operarios que ya están capacitados en las provincias que integran la Región Centro puedan, con esa misma formación, habilitarse y trabajar legalmente en todo el territorio de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba”.