La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estrena en la provincia una obra de Igor Strawinsky

Será el sábado 18 de abril a las 20, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná). El concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Este sábado, la Orquesta presentó “Sinfonismo Clásico Cinematográfico”.

La próxima presentación, bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, el programa incluirá la Obertura Los Maestros Cantores de Richard Wagner y Petrouchka (Versión 1947) de Igor Strawinsky.

Sobre Petrouchka

Igor Strawinsky escribió en su Poética de la Música sobre el desafío de enfrentarse a la libertad al momento de componer. A lo largo de su carrera, el autor se enfrentó repetidamente a esta cuestión. La composición de El pájaro de fuego en 1908 fue un punto de inflexión que lo consagró en el mundo de la música. Aquella obra creó una relación favorable con el empresario Sergei Diaghilev y los Ballets Rusos en París.

Tiempo después, Diaghilev visitó al compositor en Lausana y lo encontró trabajando en un semiconcierto para piano y orquesta. El empresario escuchó las posibilidades de esa pieza y convenció a Strawinsky de crear una partitura de ballet. La obra terminada, Petrouchka, se estrenó en 1911 en el Teatro del Châtelet de París. A diferencia de sus trabajos anteriores, esta pieza supuso un paso crucial para alejarse del prototipo orquestal del romanticismo tardío.

Strawinsky comenzó a crear contrastes con audaces bloques de sonido, técnica que se convertiría en un sello de su estilo. Este tipo de composición se ha comparado con las pinturas de Picasso y Braque por su capacidad de abstracción. El autor exploró el color y el ritmo mediante agrupaciones desequilibradas y melodías truncadas. Utilizó los colores orquestales como los compositores clásicos usaban los temas, sustituyendo la melodía por el montaje musical.

Petrouchka también se regodea en la música folclórica rusa, desde canciones de Pascua hasta danzas gitanas. El musicólogo Stephen Walsh describió el ballet como un credo de color, movimiento e ilusión. En octubre de 1946, Strawinsky emprendió una revisión de la obra, que es la versión que se escuchará en estos conciertos. En esta edición cambió sustancialmente la orquestación para que fuera más una obra de concierto y menos una partitura de ballet. También amplió la parte de piano y modificó considerablemente las marcas de tempo en toda la obra.

La Sinfónica llevó el cine al escenario

El pasado sábado, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó en el Centro Provincial de Convenciones con el concierto “Sinfonismo Clásico Cinematográfico”, una propuesta de acceso libre y gratuito que convocó a un importante marco de público.

Bajo la dirección de Luis Gorelik, el organismo interpretó un repertorio integrado por emblemáticas bandas sonoras del cine clásico, con obras de Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann y Nino Rota.

El programa incluyó música de films icónicos como El halcón de los mares (1940), dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por Errol Flynn; Ben-Hur (1959), de William Wyler; Psicosis (1960), obra maestra del suspenso de Alfred Hitchcock; y El Gatopardo (1963), dirigida por Luchino Visconti.

La propuesta permitió recorrer distintas estéticas del sinfonismo aplicado al cine: desde la impronta operística que Korngold trasladó a Hollywood, pasando por la monumentalidad épica de Rózsa en Ben-Hur, hasta la tensión minimalista construida por Herrmann en Psicosis y la elegancia musical de Rota en El Gatopardo.

Próximo concierto

El próximo concierto del organismo sinfónico provincial se realizará el sábado 25 de abril a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Blvd. Racedo 250). Bajo la dirección artística de Luis Gorelik y con la participación de Alex Amsel (USA) como director invitado, el programa incluirá La Gran Pascua Rusa de N. Rimsky-Korsakoff y la Sinfonía No. 6 "Pastoral" de L. V. Beethoven.