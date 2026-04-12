En el final, Huracán golpeó dos veces y le ganó a Rosario Central

Jordy Caicedo abrió el camino a la victoria de Huracán con su gol de penal.

En el marco de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este domingo Huracán recibió a Rosario Central en el estadio Tomás Ducó. El árbitro del juego fue Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. Se enfrentaron por la 14ª fecha del campeonato.

El duelo prácticamente comenzó con la apertura del marcador. Un excelente pase entre líneas de Enzo Giménez habilitó la carrera por derecha de Enzo Copetti. Dentro del área, el atacante con pasado en Racing definió cruzado y venció a Hernán Galíndez para el 1-0 parcial. Cuando llegó este gol iban apenas dos minutos de juego.

En el primer tiempo no pasó demasiado para destacar. Recién sobre el final de la primera mitad se produjo la siguiente incidencia de importancia, cuando Giménez tardó un segundo de más en rechazar el balón y le cometió una fuerte falta a Facundo Waller. Inicialmente Fernando Echenique no divisó la acción, pero al revisar la jugada en el VAR acabó sancionando penal.

El ejecutante fue Jordy Caicedo, que eligió el medio del arco mientras que Jorge Broun se arrojó hacia su izquierda y así anotó el gol por lo que el partido quedó 1-1 al final del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, Facundo Waller tuvo la primera chance para el local luego de un despeje fallido del fondo visitante que le quedó al mediocampista en la mitad de la cancha. Desde allí sacó un buen remate que dejó inmóvil a Broun, pero acabó dando en el travesaño.

La búsqueda del Globo continuó y el siguiente en tener su oportunidad fue Juan Bisanz, que recibió una excelente habilitación de Óscar Cortes desde la izquierda y, apareciendo por la derecha, enganchó frente a Alexis Soto y sacó un potente remate que Broun rechazó al tiro de esquina.

La insistencia del local tuvo premio, pero recién a cinco minutos del final. Juan Bisanz anticipó un pase hacia atrás de Guillermo Fernández y superó a Carlos Quintana en velocidad para escaparse al mano a mano. Una vez que estuvo frente a Broun, el atacante enganchó hacia su izquierda y definió al arco vacío para el 2-1 parcial.

Hubo más, porque el equipo de Diego Martínez alcanzó el tercer tanto después de un toque de Bisanz hacia el medio que Hugo Nervo colocó en el ángulo superior izquierdo del arco de Broun con un excelente remate de derecha.

La victoria dejó al Globo en la sexta posición con 20 unidades; mientras que el elenco rosarino suma 21 puntos y aparece en el quinto lugar. En la próxima fecha, el Canalla recibirá a Sarmiento de Junín el domingo 19 desde las 20.30; mientras que el equipo de Diego Martínez visitará a Tigre el lunes 20, desde las 21.45.

-SÍNTESIS-

Huracán 3-1 Rosario Central.



Goles:

2’PT: Enzo Copetti (CEN).

48’PT: Jordy Caicedo -penal- (HUR).

40’ST: Juan Bisanz (HUR).

45’ST: Hugo Nervo (HUR).



Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Franco Waller; Lucas Blondel, Óscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.



Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Alexis Soto; Guillermo Fernández, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Enzo Copetti y Julián Fernández.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

14’ST: ingresó Juan Bisanz por Óscar Romero (HUR).

14’ST: ingresó Facundo Kalinger por Ignacio Campo (HUR).

15’ST: ingresó Gastón Ávila por Gaspar Duarte (CEN).

15’ST: ingresó Franco Ibarra por Vicente Pizarro (CEN).

21’ST: ingresó Leonardo Gil por Emmanuel Ojeda (HUR).

27’ST: ingresó Jaminton Campaz por Julián Fernández (CEN).

32’ST: ingresó Alejo Véliz por Federico Navarro (CEN).

43’ST: ingresó Hugo Nervo por Oscar Cortés (HUR).

43’ST: ingresó Lucas Carrizo por Facundo Waller (HUR).



Amonestados:

47’PT: Enzo Giménez (CEN).

18’ST: Emmanuel Ojeda (HUR).

30’ST: Federico Navarro (CEN).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Tomás Ducó.

Video: Liga Profesional.