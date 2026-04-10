Dura advertencia por la crisis comercial en Paraná: “No sabemos quiénes van a quedar cuando esto pase”

La postal de la peatonal San Martín de Paraná empezó a cambiar en los últimos meses: donde antes predominaba la rotación constante de comercios, hoy crece la cantidad de locales vacíos y persiste la incertidumbre sobre el futuro del sector. Comerciantes advierten que la caída del consumo, el aumento de los costos y la presión de los alquileres configuran un escenario inédito, incluso en comparación con otras crisis.

“La peatonal siempre tuvo alta demanda, era raro ver un local que se desocupara y pasara mucho tiempo sin volver a ocuparse”, recordó el comerciante Marcelo Ruggeri, quien remarcó que ni siquiera en momentos críticos como la crisis de 2001 se registraba un fenómeno similar. “Se desocupaba algún local y al tiempo se volvía a ocupar, pero no con esta cantidad ni con estos tiempos”, subrayó.

En diálogo con el programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, Ruggeri describió un cuadro complejo para el comercio local, atravesado por múltiples factores que golpean la rentabilidad y ponen en riesgo la continuidad de los negocios.

El comerciante señaló que “cada vez se vende menos” mientras que los costos “aumentan por todos lados”: impuestos, servicios, logística y alquileres. “Hoy es una situación dramática. El comerciante que estaba instalado o desaparece o se la rebusca de otra manera”, sostuvo. Entre las alternativas, mencionó la mudanza a zonas más económicas de la ciudad o la reconversión hacia la venta digital para reducir gastos fijos.

En ese sentido, explicó que la caída del consumo es determinante: “Los sueldos están atrasados, hay desempleo y eso hace que la venta disminuya”. Incluso dentro de su rubro, el calzado, graficó el desplome: “Antes se vendían en promedio 50 pares por día y hoy son 15, con los mismos costos de funcionamiento”.

Ruggeri también hizo referencia al crecimiento del comercio online, que si bien ganó terreno desde la pandemia, no alcanza a explicar por sí solo la crisis actual. “La causa principal es el bajo poder adquisitivo de la gente. Hoy la venta, de cualquier manera, está complicada”, afirmó.

Otro fenómeno que se observa en el recambio de locales es el cambio en el perfil de los nuevos ocupantes. “De los pocos locales que se alquilan, muchos son de comerciantes chinos o bolivianos”, indicó. Según explicó, en algunos casos compiten con precios más bajos, ya sea por estructuras de costos diferentes o por la comercialización de productos no originales en rubros como indumentaria y calzado.

Además, mencionó que estos formatos comerciales suelen reducir gastos laborales al funcionar como emprendimientos familiares: “Viene una familia que vive en el mismo local, entonces achican mucho los costos”.

La problemática de los alquileres aparece como uno de los puntos más críticos. “En el centro tenemos un promedio de 5 millones de pesos y hay que vender mucho para sostener eso”, advirtió. En ese marco, cuestionó que en muchos casos los propietarios prefieran mantener los locales vacíos antes que renegociar condiciones: “Sorprende que no se flexibilicen los valores en función de la realidad económica”.

En esa línea, insistió en el desfasaje entre ingresos y gastos: “Las variables se actualizan, pero lo que no se actualiza es el ingreso de la gente”, dijo, y agregó que eso termina impactando directamente en la supervivencia de los comercios.

Finalmente, Ruggeri planteó un escenario de incertidumbre hacia adelante. “Todas las semanas vemos a alguien que se va de un local”, advirtió con preocupación. Y concluyó con un diagnóstico contundente: “No se ve que haya ninguna política que apunte a mejorar esto; mientras eso no cambie, lamentablemente vamos a seguir así”.