Gimnasia rescató un empate de Vicente López ante Platense

En el estadio Ciudad de Vicente López, este domingo comenzó la acción correspondiente al Torneo Apertura de la Liga Profesional. Platense recibió a Gimnasia de Mendoza en el marco de la 14ª fecha de la Zona A del campeonato. El árbitro fue Juan Loustau, acompañado por Nicolás Lamolina en el VAR.

La primera chance clara del juego fue para el Calamar, que tuvo el desborde de Agustín Lagos por izquierda y el posterior centro para la llegada de Juan Gauto, que definió con un remate alto que acabó en las manos de César Rigamonti sin transmitir peligro.

La respuesta del Lobo mendocino fue con una buena asociación por derecha que terminó con un potente remate de Esteban Fernández que, en soledad, remató muy desviado por encima del arco de Matías Borgogno pese a encontrarse en una buena posición.

En su siguiente ocasión abrió el partido el Calamar. Fue luego de un pase hacia el costado derecho para el avance de Tomás Nasif en soledad. Dentro del área, el atacante se anticipó al cruce de un rival con un potente remate que venció a Rigamonti y estableció el 1-0 a los 14.

El gol animó al local que tuvo un nuevo intento en los pies de Nasif desde afuera del área. Con su remate, el atacante buscó el costado derecho del arco de Rigamonti, que no tuvo dificultades en contener su disparo.

En la segunda mitad el visitante comenzó con un nuevo remate de larga distancia de Fernández que no fue un problema para Borgogno; mientras que el Calamar respondió con una buena volea de Bautista Merlini que devolvió el poste del lado derecho. En el rebote volvió a intentar Merlini, pero esta vez encontró a un defensor rival.

Pese a no contar con muchas ocasiones, el Lobo mendocino encontró el empate. Fue a partir de una jugada de pelota parada en la que el centro desde la izquierda encontró la pifia de Eugenio Raggio en el rechazo, habilitando la aparición de Facundo Lencioni por la derecha. El potente remate del mediocampista entró en el ángulo superior derecho y marcó el 1-1 a los 29 del complemento.

La respuesta del local llegó con un remate de larga distancia de Leonardo Heredia que se fue cerca del poste derecho; mientras que el equipo visitante pudo ganarlo en una gran acción personal de Agustín Módica, que giró entre tres defensores y se encontró mano a mano con Borgogno, que evitó su tanto con una buena salida. No hubo nada más.

Con la igualdad, Platense suma 16 puntos y aparece en la undécima posición del campeonato; mientras que el conjunto de Darío Franco tiene 13 puntos y está en la 12ª posición. En la próxima fecha, los de Vicente López visitarán a Central Córdoba el lunes 20 desde las 17.15; mientras que a los mendocinos les corresponderá recibir a Lanús el mismo día, desde las 21.45.

-SÍNTESIS-

Platense 1-1 Gimnasia (Mendoza).



Goles:

14’PT: Tomás Nasif (PLA).

29’ST: Facundo Lencioni (GIM).



Formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Eugenio Raggio, Celías Ingenthron; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Guido Mainero, Kevin Retamar, Juan Gauto; Tomás Nasif.

DT: Walter Zunino.



Gimnasia: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Ignacio Sabatini, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Agustín Módica.

DT: Darío Franco.



Cambios:

ET: ingresó Brian Andrada por Esteban Fernández (GIM).

ET: ingresó Tomás O’Connor por Ulises Sánchez (GIM).

ET: ingresó Ismael Cortez por Juan Franco (GIM).

16’ST: ingresó Bautista Merlini por Guido Mainero (PLA).

20’ST: ingresó Franco Zapiola por Juan Gauto (PLA).

21’ST: ingresó Maximiliano Amarfil por Pablo Ferreira (PLA).

22’ST: ingresó Matías Recalde por Franco Saavedra (GIM).

26’ST: ingresó Valentino Simoni por Fermín Antonini (GIM).

33’ST: ingresó Leonardo Heredia por Tomás Nasif (PLA).

33’ST: ingresó Augusto Lotti por Kevin Retamar (PLA).



Amonestados:

6’PT: Eugenio Raggio (PLA).

19’PT: Fermín Antonini (GIM).

33’ST: Guido Mainero (PLA).

41’ST: Celías Ingenthron (PLA).



Árbitro: Juan Loustau. VAR: Nicolás Lamolina.



Estadio: Ciudad de Vicente López.

Video: Liga Profesional.