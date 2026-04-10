Reclamos de transportistas: el Gobierno afirmó que no tiene injerencia en la tarifa de referencia de carga

Tras el pedido de los transportistas autoconvocados de granos de abrir una mesa de diálogo con el Gobierno para la actualización de la tarifa, la Secretaría de Transporte aseguró que, desde el año pasado, no tiene más injerencia en ese tema.

En este sentido, la cartera recordó que el acuerdo debe ser entre los productores y los prestadores del servicio y que la eliminación de las denominadas “mesa de negociación” fue eliminada “en respuesta a una necesidad del sector y permitió generar un espacio de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados, afianzando el principio de libertad económica y la desburocratización de los procesos administrativos”.

“Dicha Mesa de Negociación de la tarifa de referencia fue eliminada debido a que los propios actores la consideraban poco funcional y la percibían como una instancia obligatoria adicional que complejizaba el sistema", indicaron en un comunicado.

Asimismo, explicaron que "no lograba reflejar adecuadamente las distintas realidades regionales ni las demandas del sector”, explicaron desde la cartera y agregaron: “como consecuencia de esta medida, vigente desde 2025, la Secretaría de Transporte de la Nación dejó de intervenir en dichas negociaciones y no tiene responsabilidad alguna sobre los acuerdos que eventualmente se generen entre las partes”.

Esta aclaración del Gobierno nacional se dio a pocas horas de que los transportistas autoconvocados, que llevan adelante manifestaciones y protestas con interrupción de la circulación de camiones en varios puntos del país, pidieran al Ejecutivo la apertura de una “mesa de diálogo” que permita destrabar el conflicto.

“Quienes suscribimos, en representación de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra) y en ejercicio del mandato unificado otorgado por las asambleas de transportistas autoconvocados a los largo y ancho del país, nos dirigimos a ustedes con el fin de exigir la apertura inmediata de una instancia formal de negociación", indica el escrito que fue remitido hace horas al Gobierno nacional.

Untra, junto a otros grupos de transportistas autoconvocados,mantiene hasta el momento hay unos 50 piquetes activos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Mendoza, Misiones y otras provincias, aunque los referentes aseguran que a medida que pasan los días y no hay respuesta oficial, se van sumando cada vez más y amenazaron con cortar tramos de la autopista Buenos Aires-Rosario y el acceso a los puertos de la ciudad santafesina. Además, exportadores denunciaron afectación en las terminales portuarias de Quequén y Bahía Blanca.

El reclamo radica en un aumento de la tarifa de referencia para el transporte de granos, que para los transportistas se tendría que ubicar entre el 30 y el 35%, teniendo en cuenta que el combustible - el principal costo de la actividad - subió más de un 20% como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

Ante la falta de una mesa nacional, las negociaciones para una tarifa de referencia se dan en el ámbito de las provincial. El jueves, en el marco de las negociaciones bonaerenses, la Federación de Acopiadores presentó una propuesta del 10%, mientras las cámaras de transportistas pidieron un 15%, por lo que acordaron, en primera instancia, un incremento dentro de ese rango. No obstante, el representante de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADE), rechazó la propuesta, pidiendo un 25%, cuestión por la cual el diálogo se interrumpió.