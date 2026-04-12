Liga Profesional: no hubo diferencias entre Atlético Tucumán y Tigre

Tigre tuvo más ocasiones, pero no pudo con Tucumán, presionado por su público.

Este domingo la acción correspondiente a la 14ª fecha de la Zona B de la Liga Profesional tuvo movimiento en el estadio Monumental José Fierro, de Tucumán. En ese lugar, Atlético Tucumán recibió a Tigre con el arbitraje de Pablo Echevarría y la presencia en el VAR de Sebastián Habib.

La primera ocasión del encuentro fue para el visitante. Luego de un intento fallido de remate de larga distancia de Gonzalo Martínez fue Tiago Serrago quien le puso punto final a la jugada con un disparo que se fue muy desviado por el costado derecho del arco defendido por Luis Ingolotti.

El Decano respondió con un centro bajo desde la izquierda que llegó a la posición de Ezequiel Ham. Sin perder tiempo, el ex Argentinos pasó el balón para Leandro Díaz, que intentó rematar de primera, pero falló en el cálculo y le acabó dando de manera poco precisa: el balón fue lentamente hacia las manos de Felipe Zenobio.

Tucumán siguió buscando y Díaz volvió a tener una chance. Tras un balón largo y un toque suave del gualeguaychuense Renzo Tesuri, el atacante controló el balón y sacó un potente disparo que se fue por encima del travesaño.

Todavía en la primera mitad, el Matador tuvo una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Martínez habilitó con un pase entre líneas a Alfio Oviedo, que quedó mano a mano con Ingolotti. El atacante intentó definir a un costado, pero el balón dio en el brazo del arquero y quedó cerca de un defensor, que rechazó hacia un costado.

Ya en la segunda mitad, el equipo de Julio Falcioni llegó con un centro desde la derecha que tuvo un anticipo de Cléver Ferreira que Díaz no llegó a completar con un remate hacia el arco: antes intervino Zenobio, que atrapó el balón.

Luego de un centro de Serrago desde la derecha al que Santiago López no le pudo dar destino de gol con el taco (se fue por encima del travesaño) llegó la más clara. Pity Martínez tuvo un tiro libre desde el borde del área grande y sacó un potente remate con destino al ángulo superior derecho del arco defendido por Ingolotti. El arquero tocó el balón con la mano y este luego dio en el travesaño, salvando la valla del Decano.

Sobre el final, Díaz anotó un gol para el anfitrión, pero se encontraba en posición adelantada luego del cabezazo de Ramiro Ruiz Rodríguez y su tanto fue anulado.

La igualdad final dejó al equipo de Julio Falcioni en la 13ª posición con 10 puntos; mientras que Tigre suma 18 y está octavo, todavía en puestos de playoffs. En la próxima fecha, el equipo de Diego Dabove recibirá a Huracán el lunes 20, desde las 21.45; mientras que los tucumanos serán visitantes de Argentinos Juniors, el sábado 18 desde las 21.45.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 0-0 Tigre.



Formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Ramón Arias, Federico Álvarez; Jalil Elías, Gonzalo Piñeiro; Tiago Serrago, Gonzalo Martínez, Santiago López; Alfio Oviedo.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

ET: ingresó Bruno Leyes por Gonzalo Piñeiro (TIG).

ET: ingresó Ignacio Russo por Alfio Oviedo (TIG).

12’ST: ingresó Martín Garay por Tiago Serrago (TIG).

26’ST: ingresó Jabes Saralegui por Gonzalo Martínez (TIG).

26’ST: ingresó Lautaro Godoy por Ezequiel Ham (TUC).

34’ST: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Renzo Tesuri (TUC).

44’ST: ingresó Sebastián Medina por Santiago López (TIG).

45’ST: ingresó Alexis Segovia por Nicolás Laméndola (TUC).



Amonestados:

40’PT: Gonzalo Piñeiro (TIG).

20’ST: Cléver Ferreira (TUC).



Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Sebastián Habib.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.