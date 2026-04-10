Concordia: Frigerio participó del acto donde se mostró la puesta en valor del camping Las Palmeras

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este jueves el Camping Las Palmeras, ubicado en el perilago de Salto Grande en Concordia, donde dejó inauguradas las obras de puesta en valor del predio, en el marco de una política de recuperación de espacios públicos para el disfrute de la comunidad y el fortalecimiento del turismo en la región.

Acompañado por el intendente Francisco Azcué; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina; y el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, el mandatario destacó que "muchas de las cosas que ven acá se hicieron sin plata o con muy poca plata, porque no era un problema de recursos que esto estuviera abandonado o intrusado, sino un problema de decisión política, de compromiso y de tener objetivos claros sobre para qué estamos acá". En ese sentido, subrayó la importancia de recuperar y poner en valor los espacios públicos para el uso y disfrute de todos los entrerrianos.

Asimismo, Frigerio señaló que existen otras obras estratégicas que requieren inversión para potenciar el desarrollo turístico, como la autovía 14 y el aeropuerto. "Tenemos que seguir trabajando junto al intendente en el enorme desafío de cuidar nuestro lago y nuestros ríos, con obras como plantas de tratamiento de efluentes. Hay muchas cosas que el Estado puede y debe hacer para fomentar las bellezas naturales que tenemos", afirmó. Finalmente, remarcó la necesidad de sostener estos procesos en el tiempo: "Nosotros vamos a pasar, pero van a quedar los vecinos de Concordia disfrutando de estas maravillas. Es clave que nunca más estos lugares vuelvan a caer en manos de unos vivos que se apropian de lo que es de todos".

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el trabajo realizado para recuperar un espacio que se encontraba en manos de privados y deteriorado. "Hoy podemos decir que no solamente recuperamos este lugar, sino que lo pusimos en valor para el orgullo de todos los vecinos de Concordia y de la provincia", expresó. En esa línea, sostuvo que el camping "tiene que volver a ser una joya provincial para el turismo y convertirse en la vidriera y puerta de entrada de Entre Ríos para quienes nos visiten".

En tanto, el intendente Francisco Azcué manifestó su orgullo de "formar parte de este equipo y de este proyecto de gestión que hoy gobierna la provincia, en el cual Concordia ocupa un lugar importante". Además, felicitó a Codesal y a todos los equipos que trabajaron en la recuperación del predio para que hoy sea una realidad.

A su turno, el presidente de Codesal, Eduardo Cristina, señaló que "para nosotros es un orgullo poder estar acá en este momento, sobre todo por lo que representa este lugar". Recordó que "hasta hace unos meses era, como se dice habitualmente, un nido de ratas, y hoy venimos a mostrar el resultado de un trabajo conjunto y articulado de la provincia". En ese marco, agradeció a la UEP por la labor realizada en distintos puntos de Entre Ríos y a Enersa por acompañar la puesta en valor del espacio.

Finalmente, Cristina remarcó que la recuperación del Camping Las Palmeras "es apenas el inicio de un gran trabajo" y aseguró que el objetivo es que la comunidad pueda apropiarse del lugar y disfrutarlo. "Se trata de un esfuerzo colectivo, no sólo de Codesal, sino de toda una provincia que se puso al hombro la recuperación de un sitio icónico como el lago de Salto Grande", concluyó.