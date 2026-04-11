HIF Global: cuáles son las pruebas que pide la justicia federal tras la demanda de legisladores del PJ

Una pericia realizada por un biólogo, una inspección en el lugar, la composición societaria de los inversores y el rol que cumple la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) son algunos de los puntos en los que puso el foco el juez federal de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, que hizo lugar a la demanda impulsada por legisladores nacionales entrerrianos del PJ en el marco del proceso de instalación de la planta de HIF Global frente a la costa de la ciudad de Colón.

Viri fundamentó la urgencia de estas medidas en la naturaleza del daño ambiental denunciado y en que una demora podría frustrar la eficacia de la prueba. Ahora el proceso entra en etapa de envío de requerimientos a diversos organismos argentinos y uruguayos, según el escrito al que tuvo acceso ANÁLISIS.

Por un lado, se pedirán informes ambientales y administrativos. El magistrado dispuso librar exhortos diplomáticos a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de Uruguay para obtener datos críticos sobre el proyecto. Específicamente, se exigirá la fecha de presentación y copia certificada de la solicitud de autorización ambiental previa realizada por HIF; copia íntegra del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la firma; y la fecha en que se realizó o se realizará la audiencia pública correspondiente al proceso de evaluación.

Viri también consultada mediante oficio a la CARU para que informe si la empresa cumplió con los protocolos del Estatuto del Río Uruguay. Se busca determinar si se presentó formalmente el proyecto ante el organismo binacional y si existe un Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

Otro punto relevante de la resolución es el pedido de información sobre el entramado empresarial detrás del proyecto. En este marco, se requerirá al Registro Nacional de Comercio y a la Dirección General de Registros de Uruguay los legajos societarios y domicilios legales de las empresas vinculadas. Además, se solicitará al Banco Central del Uruguay que informe quiénes son los beneficiarios finales de HIF y sus subsidiarias.

Por último, en el plano técnico, la justicia avanzará con una pericia ambiental para la cual se designará a un biólogo de oficio para analizar los puntos de propuestos por los demandantes. Viri tiene previsto también realizar una inspección presencial en el lugar una vez que el perito acepte su cargo.

Para garantizar el derecho de defensa de la República Oriental del Uruguay y de la empresa demandada, cuya notificación formal podría demorar el proceso, el juzgado dio intervención a la Defensoría Pública Oficial para que controle la producción de todas estas pruebas anticipadas.

En paralelo, en las últimas horas trascendió que el gobierno uruguayo evalúa una eventual relocalización de la planta, pero hasta el momento no hay definiciones concretas.