"Emboscada", la favorita del público en el FICER 2025 llega al Teatro 3 de Febrero

La película Emboscada, dirigida por Mauro Bedendo, tendrá su estreno en Paraná el próximo 5 de mayo a las 20.30 en el Teatro 3 de Febrero, en una función especial que promete una fuerte convocatoria. El actor Roly Serrano estará presente en la función.

El film llega precedido por un importante reconocimiento: fue la gran ganadora del público en el FICER 2025, donde colmó la sala del CPC y lamentablemente, mucha gente no pudo ingresar.

Uno de los principales atractivos de la producción es su elenco, encabezado por Osvaldo Laport y Roly Serrano, quienes aportan intensidad y solidez interpretativa a una historia atravesada por el suspenso. A ellos se suma un amplio reparto que incluye a Erika de Sautu, Luis Ventura, y un elenco de actores de la región entre los que se destacan Juan Carlos Gallego, Florencia Minen, Pedro Peralta, Hugo La Barba, Roberto Trucco, Koky Satler, Cristian Buffa, Pablo Tolosa, Mariano Alfonso, Marcelo Atelman, Clara Bourdin, Enzo Facendini, Rubén Clavenzani, Jorge Calcina, Osvaldo Chinnisi, Horacio Lapunzina, Cristian Maldonado, Carlos Esteban Fernández, Gabriel Godoy Leyes, Liza Ormaechea, Claudia Favotti, Mauro Gallego, Lola Sanguineri, Gustavo Morales, Leandro Bogado y Manita Galer de Freiberg.

Rodada en escenarios naturales de Entre Ríos, con locaciones en Villa Urquiza y zonas aledañas, la película construye una identidad visual anclada en el paisaje litoraleño, que potencia el clima narrativo y refuerza su impronta regional.

Con el lema “Todo es un gran truco…”, Emboscada propone un thriller de tensión sostenida que busca mantener al espectador en vilo de principio a fin. La presentación en el Teatro 3 de Febrero se inscribe así en el crecimiento del cine independiente entrerriano, que continúa ganando espacio y reconocimiento dentro del circuito nacional.