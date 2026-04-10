Hidrovía: el Gobierno descalificó a una de las empresas y solo quedan dos en carrera

El Gobierno descalificó a uno de los tres competidores por la privatización de la Hidrovía, y solo quedan dos empresas -ambas de Bélgica- en carrera por un negocio que les dejará ingresos por unos 15.000 millones de dólares en los próximos 25 años y les permitirá el control de la principal vía fluvial de Sudamérica.

Tras una primera etapa en la que se analizaron las presentaciones de las belgas Jan De Nul y DEME y de la brasileña DTA Engenharia, en la que se evaluaron los antecedentes operativos, la capacidad técnica y financiera y las garantías presentadas, la Comisión Evaluadora determinó que la firma sudamericana no había cumplido con las condiciones exigidas en los pliegos.

Ahora, DEME y Jan de Nul avanzarán a las próximas etapas de evaluación de las ofertas. Jan de Nul fue el histórico concesionario del dragado, mantenimiento y señalización de la Vía Navegable Troncal (VNT) sobre los ríos Paraguay y Paraná. DEME fue el año pasado el único oferente en el frustrado proceso de privatización.

Según indicó el Gobierno, DTA Engenharia fue descalificada porque no presentó las garantías exigidas –puntualmente, la garantía de mantenimiento de oferta (de US$ 20 millones), que estipulaba que no habrá cambios a la misma mientras dure el proceso de selección..

Ahora, las firmas tienen un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones al dictamen Una vez que finalice ese proceso, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1 y llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis, que mediante un sistema de puntaje califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas.

Concluida la Etapa 2, se abrirán las ofertas de la Etapa 3, que evaluará las ofertas económicas de cada oferente. La propuesta económica tiene el peso más relevante para definir el ganador: debe garantizar la tarifa más baja posible para los productores.

El titular de la Agencia, Iñaki Arreseygor, convocó a representantes de las provincias, y a usuarios como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otros para informarles del estado de avance y el cumplimiento del cronograma estipulado.

“Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación. Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor durante el encuentro.

Finalizadas las diferentes evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato para la privatización de la Hidrovía, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El negocio de la Hidrovía

La licitación de la Hidrovía es, junto al Belgrano Cargas, uno de los grandes negocios de las próximas décadas. Por allí circulan unos 100 millones de toneladas anuales de carga, producidas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, principalmente.

La concesión generará ingresos por unos 15.000 millones de dólares a lo largo de 25 años (prorrogables por otros 5 años más), de acuerdo a las previsiones que hizo el Gobierno y que quedaron publicadas en los pliegos.

El ganador tardará unos 7 años en tener ganancias y 13 años en recuperar sus inversiones (lograr un flujo de caja libre –free cash flow– acumulado positivo), dado que tendrá que desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de su licencia.

Se espera que los peajes de la Hidrovía que se les cobran a los exportadores -y ellos, a su vez, trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de los productos, entre ellos los granos- generen ingresos inicialmente por unos 289 millones de dólares, que irán creciendo hasta los US$ 389 millones en el año 6 y saltarán desde entonces a US$ 517 millones.

Luego, siempre según las estimaciones oficiales, los ingresos seguirían aumentando hasta US$ 913 millones en el último año de la concesión, a partir de un crecimiento en el volumen de las exportaciones y una suba escalonada de las tarifas de peaje.

Asimismo, los costos irán trepando año a año desde los US$ 203 millones iniciales hasta 535 millones de dólares sobre el final de la concesión, principalmente por el dragado y el balizamiento.

En el momento inicial, además, el ganador de la licitación tendrá que pagarle unos 35 millones de dólares a Jan de Nul, anterior concesionario del dragado hasta que la Hidrovía volvió a manos del Estado, a mediados de 2021.

Con todo, si bien el EBITDA (resultado operativo antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones) del negocio será siempre positivo, la gran inversión que se le encargará al ganador para mantener la Vía Navegable Troncal y ampliar la profundidad de calado generará que el flujo de caja libre sea mayormente negativo en los primeros 6 años.

(Fuente: Clarín)