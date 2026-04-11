Trágico choque frontal en Ruta 11: una mujer falleció al intentar sobrepasar a un camión en zona de puentes

El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 86 de la Ruta Provincial Nº 11, jurisdicción de Victoria.

Un fatal siniestro vial se registró este sábado por la mañana en el departamento Victoria, dejando como saldo una víctima fatal y una mujer con heridas de gravedad. El accidente ocurrió en una zona de puentes, donde rige la prohibición de adelantamiento.

Los detalles del siniestro en el kilómetro 86

Alrededor de las 9:30 de este 11 de abril, los servicios de emergencia fueron alertados por una colisión sobre la Ruta Provincial Nº 11, específicamente a la altura del kilómetro 86. Según los primeros informes policiales, el hecho fue protagonizado por dos vehículos de la marca Peugeot que impactaron de manera frontal.

El incidente se desencadenó cuando un Peugeot 207, conducido por una mujer de 36 años oriunda de la ciudad de Victoria, circulaba en sentido Victoria-Diamante. Al intentar realizar una maniobra de sobrepaso a un camión Mercedes Benz sobre un puente, se encontró de frente con otro automóvil que transitaba en sentido contrario.

Víctima fatal y heridos de gravedad

Como consecuencia del violento impacto, la conductora del Peugeot 207 falleció de forma instantánea en el lugar del hecho.

El segundo vehículo involucrado, un Peugeot 208, era ocupado por un matrimonio de 76 años de edad, ambos domiciliados en la ciudad de Paraná. Tras ser rescatados, fueron trasladados de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Fermín Salaberry.

En el nosocomio local, los profesionales médicos informaron el siguiente cuadro clínico:

-Conductor (76 años): diagnosticado con lesiones leves.

-Acompañante (76 años): presenta lesiones de carácter grave, quedando bajo observación y tratamiento médico.

Operativo y actuaciones judiciales

En el sitio del siniestro trabajó intensamente el personal de la Comisaría Pajonal, junto a efectivos de la Policía Científica para realizar las pericias accidentológicas que determinen las responsabilidades mecánicas y humanas del suceso. También se hizo presente el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Victoria.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía en turno, que impartió las directivas correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el secuestro de los rodados involucrados en esta tragedia que enluta a la provincia.

Fuente: El Entre Ríos.