En medio de los grandes anuncios de las producciones de Netflix en Argentina, Disney Plus difundió las primeras imágenes de Gabriel “El Puma” Goity en la piel de Zambrano, el abogado de El Encargado que tendrá su propio spin-off.

El proyecto ya comenzó sus grabaciones y se espera un futuro estreno para mediados del 2027.

Las primeras imágenes del Puma Goity en “Zambrano”, el spin-off de “El encargado”Bajo la dirección de Martín Hodara y producción de Pampa Films, la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat se enfocará en la vida del abogado penalista y en el lado “oscuro y sombrío” detrás de su personaje.

Si bien la sinopsis lo describe como un “abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar”, la serie busca abordar el éxito detrás de su dificultosa carrera, con un toque de humor negro.

El anuncio del spin-off llega poco después de la confirmación de la cuarta entrega de El encargado, consolidándose como una de las series en español más vistas en Latinoamérica. Estos dos proyectos de Disney Plus demuestran el compromiso de la plataforma con las producciones argentinas.

Las primeras imágenes del Puma Goity en “Zambrano”, el spin-off de “El encargado”Teniendo en cuenta que las grabaciones comenzaron en marzo, se espera una producción que siga una cronología similar al final de la cuarta temporada de El encargado, aunque aún no hay nada confirmado.

Fuente: Noticias Argentinas.