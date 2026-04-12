Club VF debutó pisando fuerte en la Liga Paranaense

Club VF celebra uno de sus siete goles en la victoria ante Argentino Juniors.

Este domingo se disputó íntegramente la primera fecha del torneo de la Liga Paranaense de Fútbol masculino. En total se jugaron los nueve partidos que permitieron la participación de los 18 equipos que conforman la categoría: los 15 del 2025 y las tres incorporaciones.

Entre los debutantes destacó la presentación del Club Atlético VF que se despachó con una goleada por 7-1 sobre Argentino Juniors para pisar fuerte en el arranque del campeonato. No corrieron con la misma suerte los otros dos que debutaron: Ciclón del Sur luchó, pero perdió 2-1 con Patronato; mientras que Formación Independiente cayó como visitante frente a Atlético Paraná por 3-0.

En cuanto a la lucha por el título, otro que empezó fuerte fue Neuquen, que goleó a Sportivo Urquiza por 7-0 en el estadio Luis Renaud. Universitario, por su parte, derrotó a Peñarol por 5-2 y también se anotó con una goleada en la fecha inaugural.

Otros ganadores de la jornada fueron Don Bosco, que venció a Instituto por 2-0, y Oro Verde, que derrotó a Palermo por 1-0. Ambos elencos se impusieron como visitantes, por lo que podrán ampliar su buen arranque en condición de local.

En los dos duelos restantes hubo empates. San Benito y Belgrano igualaron 0-0 en cancha del Sanbe; mientras que Camioneros y Los Toritos de Chiclana igualaron 1-1 en la fecha inaugural.

Resultados | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 1

Club VF 7-1 Argentino Juniors.

Neuquen 7-0 Sportivo Urquiza.

Universitario 5-2 Peñarol.

Atlético Paraná 3-0 Independiente.

Ciclón del Sur 1-2 Patronato.

Instituto 0-2 Don Bosco.

Palermo 0-1 Oro Verde.

San Benito 0-0 Belgrano.

Camioneros 1-1 Los Toritos.