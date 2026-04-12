Matías Canapino fue el ganador del Turismo Pista en Concordia

Este domingo concluyó la actividad correspondiente al Turismo Pista en el autódromo Ciudad de Concordia. En ese marco, las tres clases que comparten escenario desarrollaron sus respectivas finales. Además, en la Clase 3 hubo series clasificatorias para definir el ordenamiento de la grilla.

Clase 3

El inicio de la actividad por la Clase 3 tuvo el desarrollo de las series en las que se impusieron Matías Canapino, Federico Stieglitz y Nicolás Pezzucchi. En ese orden partieron en la final, ya que el de Arrecifes ganó la serie más veloz de las tres y se hizo acreedor de la cuerda en la partida.

Y a lo largo de la competencia hubo cambios. Aunque Canapino pudo sostener el primer lugar en el inicio, Stieglitz le arrebató el liderazgo más adelante. Sin embargo, un error en la largada le valió una sanción a Stieglitz que acabó perdiendo el primer lugar en manos de Canapino, por lo que quedó segundo. El tercer puesto fue para Federico Hermida, que remontó desde el quinto lugar. No hubo suerte para Pezzucchi, que perdió rendimiento durante la competencia y terminó retrasado en pista.

Con esta jornada finalizada, lo próximo para el campeonato de la Clase 3 será el fin de semana del 24 de mayo en el autódromo de San Jorge.

Clase 2

En la Clase 2 del Turismo Pista los ganadores de las series fueron Juan Paulides, Máximo Evans Weiss y Agustín Martín este sábado. Fueron ellos quienes partieron como líderes de la competencia que se desarrolló este domingo.

Y al cabo de 32 minutos, 47 segundos y 775 milésimas de competencia, Martín fue el que se llevó la victoria a bordo de un Fiat Way. El podio multimarca lo completaron Gabriel Melian (Ford) y Nicolás Herrera (Volkswagen) en una entretenida final en el circuito concordiense.

En cuanto a la representación entrerriana, el uruguayense Brian Dodera finalizó la carrera en el 18° lugar; Juan Daglio, de Lucas González, terminó en el 26° puesto; y el también uruguayense Fabricio Scatena terminó en 33°.

Clase 1

En la Clase de los Fiat Uno hubo ganador de Santa Fe. Lucio Rodríguez se llevó la victoria en Concordia y se hizo acreedor de todos los puntos disponibles por la tercera fecha del campeonato, por lo que subió al lugar de líder. El podio lo completaron Francisco Suárez y Alexis Bull.

El ganador completó la competencia en 28 minutos, 37 segundos y 79 milésimas, mientras que Suárez quedó a un segundo y 647 milésimas y Bull arribó a dos segundos y 55 milésimas.