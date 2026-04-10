Alejandro Lerner presentó "Déjame Volver", el primer adelanto de su nuevo disco de estudio

A 10 años de lanzar su último disco de estudio, Alejandro Lerner confirmó que se encuentra en pleno proceso de grabación de un nuevo álbum y presentó su primer corte, “Dejame Volver”. La canción llega como antesala de su esperada presentación en el Teatro Gran Rex, del próximo 26 de abril.

Con este lanzamiento, Alejandro Lerner sorprende a su público. “Dejame Volver” revela una sonoridad rockera, que permite vislumbrar lo que será este nuevo álbum.

Si bien en los últimos años Alejandro fue presentando distintos singles y colaboraciones, este nuevo trabajo marca la vuelta del artista al estudio después de una década.

Sobre qué podemos esperar de su nuevo material, Alejandro comentó “Estoy muy entusiasmado con todo el proceso de este nuevo trabajo, disfrutando mucho, y creo que se van a sorprender”. Ayer por la tarde, Lerner sorprendió a los vecinos de Palermo al presentarse con su piano en plena calle, para lanzar su nueva canción "Dejame Volver", que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Alejandro Lerner en el Teatro Gran Rex

Luego de este lanzamiento, Alejandro se presentará el 26 de abril en el Teatro Gran Rex. Esa noche, no faltarán los clásicos de su carrera, que se convirtieron en himnos de la música de habla hispana, y que le valieron reconocimientos como el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024 y ser declarado Personalidad Emérita de la Cultura Nacional.

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Fuente: Ámbito.