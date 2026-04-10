Programa de Incubación Sostenible en Paraná: comenzó el trabajo con una cooperativa de mujeres

La Cooperativa Herbolaria del Litoral resultó seleccionada para desarrollar el plan de negocios de una de sus líneas productivas. Se trata de una política impulsada entre el sector público-privada para brindar asistencia técnica gratuita y acompañamiento de emprendimientos locales.

La propuesta de selección de proyectos para la incubación sostenible busca fortalecer emprendimientos locales mediante asistencia técnica gratuita y acompañamiento en el desarrollo de planes de negocio.

El proyecto que será incubado contará con la asistencia de la consultora Sustenta, quien acercó la propuesta de trabajo conjunto, lo que permitirá potenciar su escalamiento y consolidación.

“Estamos dando inicio al proceso de incubación sostenible de un emprendimiento local, en este caso una cooperativa, que fue objeto de una convocatoria realizada junto con la consultora Sustenta”, detalló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante. “Además de la promoción de la comercialización, de las herramientas de financiamiento como el Copromem, tenemos instancias específicas de asesoramiento, acompañamiento y asistencia técnica. Este trabajo público-privado con la consultora es una de esas expresiones”, definió.

En relación a los lineamientos que seguirá el Programa de Incubación, la directora de la Consultora Sustenta, Belén Saluzzo, planteó: “Vamos a desarrollar el plan de negocios de una de las líneas productivas de la Cooperativa Herbolaria del Litoral, dedicada al desarrollo de productos de cosmética”.

La presidenta de Herbolaria del Litoral, Soledad Waterloo, habló respecto de los beneficios que tendrá esta instancia de acompañamiento. “Es muy necesario este apoyo y agradecemos al Municipio. Las dos unidades de negocio tienen antigüedad en el mercado, pero necesitamos ayuda específica para un crecimiento”.

La cooperativa, formada por ocho mujeres, cuenta con dos unidades de negocio: Gran Jardín, dedicada a la producción de infusiones herbales; y Sole Waterloo, enfocada en la elaboración de cosméticos naturales.