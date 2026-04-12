Ría Paraná: un festival internacional que apuesta al humor como herramienta de transformación

Del 16 al 19 de abril, Paraná será sede de la primera edición del festival Ría Paraná.

Del 16 al 19 de abril, la ciudad de Paraná será sede de la primera edición de Ría Paraná, un festival internacional dedicado a las payasas, bufones y humoristas. La iniciativa reunirá a artistas de distintos puntos del país y del exterior en una propuesta que combina escena, formación y reflexión en torno al humor como lenguaje transformador.

Organizado por la compañía Teastral, el encuentro desplegará una programación diversa que incluye espectáculos, talleres y espacios de debate. Entre los ejes que atraviesan la propuesta se destacan las discusiones sobre identidad, feminismos, trabajo artístico y el lugar de mujeres y disidencias en las artes escénicas.

El festival propone un recorrido por disciplinas como el clown, la bufonería y el melodrama, lenguajes que permiten abordar realidades complejas desde el humor. En esta primera edición participarán elencos y artistas provenientes de Colombia, México y Perú, junto a referentes de provincias como Córdoba y Buenos Aires, además de la escena local.

La iniciativa busca, además, consolidar redes culturales y abrir espacios más inclusivos, entendiendo al arte como un motor de transformación social.

Programación y actividades

La apertura tendrá lugar el jueves 16 en el Teatro 3 de Febrero, con la presentación de “Tesoro” y “Misky”, una obra de clown que invita a reconectar con las raíces andinas a través del humor.

El viernes continuará con funciones en distintos espacios culturales de la ciudad, entre ellas “La LavandeRia”, un unipersonal que combina poesía y comicidad, y “Blancanieves Políticamente In-correcta”, una propuesta que revisita el clásico cuento desde una mirada crítica y contemporánea.

El sábado estará dedicado a la formación, con talleres orientados a educadores y artistas, y un panel de debate sobre humor y género. Esa misma noche, en la Casa de la Cultura, se celebrará el aniversario de Las Minitah, colectivo local de stand up integrado por mujeres, con un espectáculo que fusiona comedia y podcast en vivo.

El cierre será el domingo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con una noche de varieté y música que incluirá el espectáculo “Tanga”, un homenaje en clave humorística a grandes figuras femeninas del tango.

Ria Paraná también proyecta su alcance más allá de la capital entrerriana. En articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, se desarrollarán actividades académicas en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, incluyendo talleres y una charla sobre humor, género y derechos humanos.

Además, el festival tendrá una instancia en la ciudad de Colón, junto a la Fundación Arbolar, y promoverá un intercambio internacional con el grupo colombiano Teatro Azul, enfocado en la formación y el teatro como herramienta social.

Cómo surge

RÍA Paraná surge como una evolución del Festival Le Mat, que se realiza en la ciudad desde hace cuatro años, pero con un enfoque específico en producciones impulsadas por mujeres y disidencias.

La propuesta fue declarada de interés cultural por el municipio local y por la FHAyCS, en reconocimiento a su aporte al desarrollo cultural y a la generación de espacios más equitativos dentro del ámbito artístico.