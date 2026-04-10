Presentarán un Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil Restaurativa en Entre Ríos

El miércoles 15 de abril se presentará el “Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil Restaurativa en Entre Ríos”. Será a partir de las 11 en la sala de lectura de la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), ubicada en el subsuelo de los Tribunales de Paraná (Laprida 251).

La presentación estará a cargo de la coordinadora del Equipo de Redacción del Protocolo, María de los Ángeles Cichero, y contará con la participación de integrantes del equipo interviniente en su elaboración, pertenecientes a la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial de Entre Ríos.

El ingreso será libre y gratuito, y la actividad está dirigida a todas aquellas personas interesadas en la temática, otorgándose certificación de asistencia.

Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente formulario digital: https://forms.gle/3vFZmd5J3ZTPe8fo7