Editoriales entrerrianas representan a la provincia como invitadas de honor en la feria Tilde

Catorce sellos editoriales de la provincia de Entre Ríos participarán este fin de semana como invitados de honor en la quinta edición de Tilde, la feria de editoriales independientes que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba. La delegación entrerriana contará con el stand central del evento, el cual se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de abril, en el horario de 16 a 21:30, en las instalaciones del Centro Cultural Córdoba, ubicado en Poeta Lugones 401.

La instancia permitirá ofrecer un amplio catálogo de producciones, permitiendo que la literatura entrerriana sea difundida ante el público cordobés.

La feria es organizada por los sellos independientes Caballo Negro y Los Ríos, quienes para esta oportunidad decidieron destacar la labor editorial de Entre Ríos mediante una comitiva integrada por catorce proyectos de gestión autónoma y universitaria. Las editoriales que formarán parte de la exposición son Eduner, Azogue, La Ventana, La Hendija, Palo Santo, Camalote, Canto Rodado, Maquinita, Nutrias Espaciales, Oyé Nden, Flor de Ceibo, Vaina y Vanadis.

Además de la exhibición de libros en los stands, la programación de Tilde para este año incluye la presencia de destacadas figuras del ámbito literario nacional e internacional. Entre las escritoras invitadas se encuentran Alejandra Kamiya, María Gainza, Esther Cross, Camila Vázquez, Sofía de la Vega y Paulina Cruzeño, sumándose también la participación de la autora Elvira Hernández, que llega desde Chile.

Además, la agenda de actividades contempla la realización de lecturas, charlas abiertas al público, entrevistas, espacios de juego y aprendizaje para las infancias, así como diferentes propuestas musicales.

La entrada para ambas jornadas será libre y gratuita.