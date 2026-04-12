Hallaron en Colón a un albañil muerto y oculto en una pared tras reportarse 15 días desaparecido en Entre Ríos

El cuerpo apareció este domingo de mañana. Estaba oculto en el interior de una pared de una obra en construcción. Debieron demoler una parte para extraerlo. El sospechoso sería un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Un impactante hallazgo se produjo este domingo por la mañana en la localidad de Colón, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre oculto en el interior de una pared de una obra en construcción, ubicada en la zona de la Costanera Quirós y calle Moreno.

El hecho generó conmoción entre vecinos y trabajadores del lugar, quienes advirtieron la presencia de sangre en el sector, lo que motivó la intervención de las autoridades y el inicio de tareas de demolición parcial de la estructura para poder extraer el cuerpo.

Si bien hasta el momento no hay información oficial confirmada, trascendió que la víctima sería un hombre de nacionalidad paraguaya, quien se encontraba desaparecido desde hace aproximadamente 15 días.

Fuentes extraoficiales indicaron que la Justicia ya contaría con elementos que permitirían avanzar en la identificación del presunto autor del hecho, por lo que no se descartan medidas inmediatas para su detención. El sospechoso sería un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Departamental Colón, Bomberos Voluntarios y autoridades judiciales, encabezadas por la fiscal Noela Batto y el fiscal Alejandro Perroud.

La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre el caso.

Fuentes: Radio Melody y Diario Uruguay.