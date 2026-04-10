Saltimbanquis abrió la inscripción al taller de juego artístico destinado a infancias

Los docentes Leandro Bogado y Verónica Spahn anunciaron la apertura de las inscripciones para el Taller de Juego Artístico que se dictará en la Sala Saltimbanquis, ubicada en calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná. Esta propuesta está dirigida específicamente a niños y niñas en la etapa de las primeras infancias, abarcando el rango de edad que va desde los 4 hasta los 7 años.

La iniciativa fomenta el juego como una herramienta fundamental para la creación de un espacio lúdico donde los más pequeños puedan tener su primer acercamiento formal a las artes escénicas. Según se adelantó, través de diversas dinámicas grupales, los coordinadores buscarán "incentivar el descubrimiento de nuevos horizontes expresivos".

La modalidad del taller propone un entorno de disfrute seguro, acompañado y estimulante para que el cuerpo, la voz y la imaginación puedan desarrollarse en cada encuentro.

Para más información sobre los horarios y costos, comunicarse al 343 4703875 o al 343 4703874.