Shakira prepara un show histórico en Copacabana con entrada gratuita y expectativa de récord

La cantante colombiana Shakira encabezará este sábado 2 de mayo un megaconcierto gratuito en la icónica Playa de Copacabana, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más multitudinarios del año a nivel global.

El espectáculo forma parte del ciclo “Todo Mundo no Rio”, una iniciativa impulsada por la ciudad brasileña para consolidarse como capital internacional del entretenimiento, y que en sus ediciones anteriores tuvo como protagonistas a Madonna y Lady Gaga.

La presentación de Shakira genera una expectativa inédita: se espera la presencia de cerca de dos millones de personas, lo que podría convertirlo en uno de los conciertos más convocantes de su carrera e incluso disputar récords recientes logrados en ese mismo escenario.

El evento contará con un despliegue técnico de gran escala, con un escenario de más de mil metros cuadrados, pasarelas extendidas y pantallas gigantes diseñadas para garantizar visibilidad en toda la playa.

Además del impacto cultural, las autoridades de Río proyectan un fuerte movimiento turístico y económico, con millones de visitantes y una significativa actividad en sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

El show también tendrá un componente simbólico: la artista adelantó que estará dedicado a las mujeres latinoamericanas, especialmente a aquellas que sostienen sus hogares, en línea con el mensaje de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Un evento atravesado por la tragedia

La antesala del concierto quedó marcada por un hecho trágico: un trabajador murió durante el montaje del escenario tras un accidente laboral. El episodio está siendo investigado por las autoridades y generó conmoción en la organización y el entorno del evento.

Pese a ello, el show sigue en pie y se perfila como un acontecimiento de escala global, que no solo refuerza el presente artístico de Shakira sino también el posicionamiento de Río de Janeiro como sede de espectáculos masivos al aire libre.

Fuente: TN.