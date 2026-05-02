Franco Vivian ganó la clasificación del TC 2000 en Concordia

Vivian fue el más rápido de la Clasificación y largará como líder en la final del domingo.

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la tercera fecha del campeonato del TC 2000 en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Allí, los pilotos desarrollaron prácticas y clasificación para definir al poleman de la competencia.

En la primera práctica oficial el líder fue Franco Vivian con un tiempo de un minuto, 40 segundos y 877 milésimas. De esta manera marcó una tendencia que se sostendría durante la jornada, ya que acabó por delante de Matías Rossi, cuyo giro más veloz quedó a 404 milésimas. El crespense Emiliano Stang terminó sexto y el gualeguaychuense Franco Riva fue 13°.

En la segunda práctica cambió el escolta, pero no el líder. Mandó Vivian con un tiempo de un minuto, 40 segundos y 881 milésimas, seguido por el entrerriano Stang a 656 milésimas. Rossi fue el tercero y el gualeguaychuense Riva clasificó octavo.

Ya por la tarde, llegado el momento de la definición, otra vez lideró el implacable Vivian. En su único intento registró un tiempo de un minuto, 41 segundos y 197 milésimas para quedarse con la pole. Lo siguió Rossi a 578 milésimas y Stang terminó tercero a 666 milésimas. Riva, por su parte, quedó octavo a un segundo y 102 milésimas.

La actividad por este sábado finalizo: el reencuentro será el domingo a partir de las 13 con la disputa de la final para destacar al mejor luego de 35 minutos y una vuelta de carrera.

Clasificación | TC 2000 | Fecha 3 (en Concordia)

1°) Franco Vivian (Chevrolet): 1’41”197/1000.

2°) Matías Rossi (Toyota): a 578/1000.

3°) Emiliano Stang (Toyota): a 666/1000.

4°) Gabriel Ponce De León (Toyota): a 710/1000.

5°) Franco Morillo (Chevrolet): a 839/1000.

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8°) Franco Riva (Chevrolet): a 1”102/1000.