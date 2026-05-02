Lanús y Riestra no se sacaron ventajas en el cierre del Apertura

Con su destino definido, ambos equipos resguardaron futbolistas para la disputa de las copas.
-SÍNTESIS-
Lanús 0-0 Deportivo Riestra.
Formaciones:
Lanús: Franco Petroli; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Nicolás Morgantini; Matías Sepúlveda, Agustín Cardozo, Facundo Sánchez, Dylan Aquino; Yoshan Valois y Walter Bou.
DT: Mauricio Pellegrino.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Nicolás Watson, Pablo Monje, Gonzalo Flores; Mauro Smarra y Jonathan Herrera.
DT: Guillermo Duró.
Cambios:
ET: ingresó Felipe Peña Biafore por Facundo Sánchez (LAN).
14’ST: ingresó Marcelino Moreno por Walter Bou (LAN).
14’ST: ingresó Antony Alonso por Mauro Smarra (RIE).
14’ST: ingresó Gabriel Obredor por Gonzalo Flores (RIE).
23’ST: ingresó Eduardo Salvio por Matías Sepúlveda (LAN).
23’ST: ingresó Lucas Besozzi por Dylan Aquino (LAN).
27’ST: ingresó Matías García por Jonathan Herrera (RIE).
38’ST: ingresó Ramiro Carrera por Agustín Cardozo (LAN).
Amonestados:
12’PT: Walter Bou (LAN).
18’PT: Dylan Aquino (LAN).
20’PT: Mariano Bracamonte (RIE).
11’ST: Gonzalo Flores (RIE).
21’ST: Juan Randazzo (RIE).
Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Adrián Franklin.
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.