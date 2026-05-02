En el final, Banfield sumó de a tres frente a Barracas

Un centro que fue hacia el arco marcó la ventaja en favor del "Taladro".
-SÍNTESIS-
Barracas Central 1-2 Banfield.
Goles:
8’PT: Tiziano Perrotta (BAN).
16’PT: Nicolás Demartini (BAR).
46’ST: Santiago López García (BAN).
Formaciones:
Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín, Rodrigo Insúa; Enzo Taborda, Facundo Bruera y Norberto Briasco.
DT: Rubén Insúa.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta.
DT: Pedro Troglio.
Cambios:
ET: ingresó Dardo Miloc por Enzo Taborda (BAR).
17’ST: ingresó Lautaro Gómez por Neyder Moreno (BAN).
21’ST: ingresó Jhonatan Candia por Norberto Briasco (BAR).
21’ST: ingresó Gonzalo Maroni por Iván Tapia (BAR).
25’ST: ingresó Lisandro Piñero por David Zalazar (BAN).
25’ST: ingresó Lautaro Villegas por Santiago Esquivel (BAN).
34’ST: ingresó Lucas Gamba por Facundo Bruera (BAR).
34’ST: ingresó Damián Martínez por Rodrigo Bogarín (BAR).
34’ST: ingresó Santiago Daniele por Sergio Vittor (BAN).
34’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Mauro Méndez (BAN).
Amonestado:
44’ST: Tomás Porra (BAR).
Árbitro: Darío Herrera. VAR: Silvio Trucco.
Estadio: Claudio Tapia.