La Unión buscará el segundo juego ante Santa Paula

Este sábado continuará la disputa del enfrentamiento por los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet entre La Unión de Colón y Santa Paula de Gálvez, Santa Fe. El partido comenzará a las 21 en el estadio Carlos Delasoie y podría comenzar a definir el destino de la serie.

En un primer juego que contó con la destacada actuación de Nicolás Henriques, autor de 20 puntos, el Rojo colonense se impuso como local por 91-73. Este sólido triunfo fue un primer paso en su intención de clasificar a la próxima instancia del torneo. Ahora tendrá que intentar dar el segundo ante un rival que no se lo dejará fácil.

El elenco santafesino tuvo en Walter Puebla Cristoff a su representante con mayor cantidad de puntos en el último encuentro. Con 16 unidades fue el goleador del equipo, seguido por Joseph Caicedo Cuero, con 14 tantos (y cinco rebotes). Ambos representan algunas de las alternativas del conjunto visitante para intentar igualar la serie.

Independientemente de lo que pase en la cancha de La Unión de Colón, la serie continuará el martes 5 de mayo en el Estadio Cubierto de Santa Paula de Gálvez. Dependiendo del resultado de este sábado y el obtenido ese martes, la serie podría continuar el jueves 7, nuevamente en el escenario galvense.

Series | Cuartos de final

Lanús 1-0 Villa San Martín | 72-65.

Barrio Parque 0-0 Gimnasia.

San Isidro 0-0 Deportivo Viedma.

La Unión 1-0 Santa Paula | 91-73.