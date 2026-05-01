La Llamarada del Sauce llega este sábado a Casa Encendida

La agrupación chamamecera La Llamarada del Sauce brindará un concierto este sábado 2 de mayo a partir de las 22 en Casa Encendida, el espacio cultural ubicado en calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná. La presentación se enmarca en una propuesta de encuentro y difusión de la música del litoral, orientada a rescatar la identidad y las raíces del chamamé a través de un repertorio interpretado por jóvenes músicos de la región.

La formación de La Llamarada del Sauce está integrada por los músicos Nacho Burna, Pepe Cisterna y el Pulga Ortega, quienes se definen como "un colectivo de estudiantes unidos por el interés común en la ejecución y preservación de los ritmos tradicionales". El grupo generó notoriedad en el circuito cultural paranaense por sus presentaciones que rescatan la vestimenta típica, como la boina, la bombacha y la alpargata, vinculando la estética visual propia del género chamamecero.

Según los integrantes de la banda, la propuesta artística busca transmitir la esencia del sapucai y el sentimiento del litoral, fundamentando su práctica en las largas jornadas de estudio y ensayo que dieron forma a este proyecto musical.

Desde la administración de Casa Encendida informaron que, además del espectáculo musical, el espacio mantendrá habilitada su barra y servicio de comidas durante toda la noche.

El evento contará con una modalidad de entrada a la gorra.