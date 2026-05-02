Una desafortunada largada relegó a Colapinto en la carrera sprint

En la largada de la carrera, Pierre Gasly le arrebató el lugar a Franco Colapinto, que bajó al noveno puesto. Adelante, Lando Norris ocupaba el primer lugar seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc, Kimi Antonelli cayó del segundo al cuarto lugar.

La partida tuvo el quedo de Antonelli, que obligó a Max Verstappen a bajar la velocidad, emparejándolo con Lewis Hamilton y Colapinto. El argentino se llevó la peor parte: quedó por la parte externa de la pista y pisó el piano, lo que lo llevó a perder el lugar con el francés Gasly.

En la monotonía de la carrera, lo más destacado fue el mano a mano entre Hamilton y Verstappen que acabó en manos del neerlandés, que saltó al sexto lugar (partió en el quinto puesto).

A dos vueltas del final de la competencia, Colapinto perdió una posición más: Isack Hadjar lo superó por la parte interna de la pista y dejó al Alpine por detrás, dándole la posibilidad al Red Bull de pelear por el punto que estaba en manos de Pierre Gasly en el tramo final, pero no alcanzó.

El ganador fue Lando Norris, seguido por Piastri en el primer 1-2 de McLaren en la temporada. El tercer puesto fue para Leclerc, que perdió la chance de luchar por el segundo lugar al pasarse en una curva durante el último giro. Colapinto terminó 10°, perdió dos posiciones respecto a su puesto de partida, pero tendrá revancha.

Este sábado a partir de las 17 se desarrollará la clasificación con la chance para los pilotos de obtener el mejor tiempo posible para definir el ordenamiento de la grilla. La carrera final será a las 17 de este domingo.

Varrone sumó en la Fórmula 2

Por primera vez en la temporada, el argentino Nicolás Varrone sumó en la Fórmula 2. También en Miami, el piloto del equipo Van Amersfoort Racing terminó en el cuarto lugar de la carrera sprint, con lo que sumó cinco punto en la tabla de posiciones. Lo próximo para el nacido en Ingeniero Maschwitz será la carrera final, que se disputará este domingo desde las 13.30 (hora de Argentina).

Carrera Sprint | Fórmula 1 | Fecha 4 (en Miami)

1°) Lando Norris (McLaren).

2°) Oscar Piastri (McLaren): a 3”766/1000.

3°) Charles Leclerc (Ferrari): a 6”251/1000.

4°) George Russell (Mercedes): a 12”951/1000.

5°) Max Verstappen (Red Bull): a 13”639/1000.

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10°) Franco Colapinto (Alpine): a 36”970/1000.