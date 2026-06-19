Mundial 2026: México le ganó a Corea del Sur y avanzó de fase

México le ganó a Corea del Sur y avanzó de fase como líder del Grupo A del Mundial 2026.

La selección de México derrotó a Corea del Sur por 1-0 en un partido chato y carente de acciones de peligro, que jugó como local, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El único gol en un partido disputado en el estadio Chivas fue convertido por el mediocampista Luis Romo, a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim, que soltó la pelota dentro del área.

El triunfo le garantiza a una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo la clasificación a dieciseisavos de final y el primer puesto con seis puntos, ya no puede ser superado por el novedoso sistema de desempate olímpico, mientras que el elenco asiático se mantiene en zona de clasificación, en el segundo puesto y con tres unidades.

Además, el primer lugar del grupo le garantiza al combinado mexicano que volverá a ser local en los 16avos de final, incluso también lo sería si clasifica a octavos, y espera rival entre uno de los mejores terceros.

El partido

La primera llegada del partido fue del equipo surcoreano, a los 15 minutos, cuando un pase largo permitió que se filtre el delantero Heung-Min Son, que picó la pelota por encima de la salida del arquero Raúl Rangel, pero vio como Edson Álvarez, central y capitán mexicano, despejaba la pelota con un chilena, sobre la línea.

Cuatro minutos después, un centro desde la derecha habilitó el cabezazo del extremo Julián Quiñones, que pisó el área y buscó el segundo poste, aunque no pudo superar la buena estirada del guardameta Seung-Gyu Kim.

A los 40 minutos, una pelota filtrada por izquierda permitió la llegada al área del carrilero Young-Woo Seol, que pudo disparar desde un costado de la misma, aunque tuvo muy poca precisión.

México tuvo la primera aparición del complemento, a los tres minutos, con un buen pase en profundidad del delantero Raúl Jiménez hacia la izquierda para la trepada del lateral Jesús Gallardo, que llegó hasta el área rival y sacó un zurdazo bajo, que dio en el costado externo de la red.

El conjunto norteamericano pudo abrir el marcador un minuto más tarde, luego de un increíble error del arquero Seung-Gyu Kim, que cortó un centro pero chocó con un compañero, el defensor Gi-Hyuk Lee, por lo que soltó la pelota dentro del área y permitió que el volante Luis Romo defina de primera al gol.

En 29 minutos, un cambio de frente de izquierda a derecha, de Quiñones para Jiménez, permitió que el 9 controle dentro del área y saque un disparo a quemarropa, que Kim pudo despejar tras una buena reacción.

A los 40 minutos de la segunda mitad, Seung-Gyu Kim protagonizó otra buena atajada, al volar sobre su poste izquierdo para despejar un remate bajo y preciso del volante Obed Vargas.

El guardameta Raúl Rangel salvó la clasificación mexicana a los 42 minutos de la segunda mitad. El arquero de 26 años pudo despejar un gran cabezazo al segundo palo del delantero Cho Gue-Sung y, desde el piso, tuvo la fuerza suficiente para levantar el cuerpo y contener, con la mano derecha, el rebote que había rematado Hyun-Jun Yung.