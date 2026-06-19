“Quiero una segunda mitad de año mucho más competitiva”, expresó Nicolás Bonelli

Desde este sábado, el piloto entrerriano Nicolás Bonelli afrontará la séptima fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Rafaela y buscará ser protagonista de “La carrera de los Millones”. A bordo del Ford Mustang, el uruguayense intentará ser lo más competitivo posible para revertir un flojo comienzo de temporada.

“La evaluación que hacemos de esta primera parte es muy mala si miramos la posición en el campeonato. Nunca estuve tan atrás en un torneo pero arrancamos con un cambio reglamentario y nos costó en las dos primeras fechas encontrar ese auto competitivo que tuvimos el año pasado”, señaló.

“A partir de Neuquén hicimos cambios y ya notamos mejoras. En Concepción del Uruguay tuvimos una buena clasificación pero un toque nos privó de estar arriba y luego llegó Termas de Río Hondo donde tampoco sumamos buenos puntos. En Alta Gracia volvimos a sumar fuerte con un Mustang que nos gustó y que nos da la sensación que se encontró el rumbo", agregó.

En Rafaela comenzará a disputarse la segunda y última parte de la etapa regular. Serán cuatro finales a todos o nada para saber quienes conformarán los 12 primeros del campeonato que saldrán a definir el 2026. En el caso de Bonelli está 34 y a 59 puntos de Elio Crapro que hoy es el último que se está clasificando.

“Quiero una segunda mitad de año mucho más competitiva. Ahora viene una pista como la de Rafaela que siempre me trató bien y creo que lo que viene, por lo que está trabajando el equipo, debería ser muy bueno", señaló Nico que ya tiene todo listo para el compromiso del fin de semana.

Fuente: ACTC