Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 18º en su segunda práctica

Franco Colapinto completó este viernes sus dos primeros entrenamientos en el Gran Premio de México, a bordo del Alpine A525, en el autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca, por la vigésima fecha del campeonato de la Fórmula Uno. Tras finalizar noveno en el primer ensayo, el piloto argentino quedó 18° tras establecer 1m18s721 con neumáticos blandos.

A pesar del comienzo alentador, Colapinto no pudo repetir su performance y tanto él como su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedaron relegados en las posiciones. Colapinto precedió por 0s473 al francés, quien se ubicó 20º.

Colapinto utilizó en esta sesión primero con neumáticos medios nuevos, con los cuales rodó durante 9 giros en la pista de 4.303 metros y marcando 1m19s649, luego le colocaron un set de gomas blandas con los cuales llevó a cabo la parte final de la tanda y tras establecer el tiempo de 1m18s721 en la mejor de las 20 que las usó.

La última parte de la práctica el equipo Alpine la usó con los tanques con mayor carga de combustible para evaluar la performance de los autos de cara a la carrera del domingo.

Tras ceder su auto en la práctica para que lo conduzca el británico Arvid Lindblad (que fue sexto), el campeón Max Verstappen tomó su turno y consiguió con el mismo RB21 girar en 1m17s392 en la pista mexicana y colocarse 153/1000 por delante de la Ferrari de Charles Leclerc, quien había liderado en la primera tanda y demostró que la SF25 cuenta con un potencial en este trazado que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Tercero, a 0s174, quedó el italiano Kimi Antonelli con el Mercedes que relegó al McLaren de Lando Norris, que se ubicó a 0s251 cerrando un «póker» de marcas en las mismas posiciones; luego se escalonaron Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), en una sesión que tuvo a 16 autos en menos de un segundo, consigna Campeones.