Podría arrancar a fin de año: uno por uno, los términos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Celebrado el acuerdo, la Unión Europea lo deberá aprobar a nivel Parlamento; mientras que los países del Mercosur también lo deberán ratificar en sus Congresos.

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó avanzar con el acuerdo UE-Mercosur, lo que autoriza a la Comisión Europea a firmarlo en representación de la UE.

¿Cuál es el siguiente paso? Pasará al Parlamento Europeo para su aprobación. Mientras, los gobiernos de cada país del Mercosur comenzarán el proceso de ratificación. Una vez finalizados los procedimientos internos de la UE, el acuerdo entrará en vigor con los países del Mercosur que le hayan dado el visto bueno.

Según información oficial, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del bloque se verán beneficiadas. Según la UE, se espera que el acuerdo impulse el comercio bilateral. Se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE, un 17%.

El bloque europeo informó que, en agricultura, liberará el 99% del comercio, eliminando barreras que afectan a productos clave, como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados. También habrá mejoras para productos agroindustriales. Se eliminan de manera inmediata aranceles para numerosos productos del Mercosur, como la harina y el poroto de soja, aceites industriales, frutas (manzana, pera, uva, duraznos), legumbres, maní, café, mate, té, bebidas y varios productos pesqueros, consignó el diario La Nación.

El acuerdo restablecería condiciones de acceso preferencial para sectores que perdieron beneficios tras la salida del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) europeo, recuperando US$600 millones en exportaciones potenciales (biodiésel, aceites, langostinos, cítricos, etcétera).

También, la UE “concedería los volúmenes de cuota más altos jamás otorgados a un socio comercial: 99.000 toneladas de carne vacuna; 180.000 toneladas de carne aviar; 1.000.000 toneladas de maíz; 650.000 toneladas de etanol, con aranceles reducidos o eliminados. Se eliminaría el arancel del 20% para la cuota Hilton (29.500 toneladas). También facilitaría la importación de insumos y bienes de capital desde la UE.

Además, reconocerían 104 indicaciones geográficas argentinas, principalmente vinculadas a vinos y productos regionales, lo que favorecería el posicionamiento internacional de Cuyo, la Patagonia y otras regiones productoras.

Al respecto, el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, afirmó que “estamos muy cerca de concretar un acuerdo histórico que abrirá nuevas oportunidades para la UE, Argentina y el Mercosur y fortalecerá una asociación de beneficio mutuo y valores compartidos. Al concretarse, será el mayor acuerdo comercial del mundo, creando un mercado de más de 700 millones de personas, representando alrededor del 35% del comercio internacional, y eliminando o reduciendo los aranceles en más del 90% del comercio bilateral”.

Remarcó que, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas, la UE y el Mercosur eligen una integración inteligente basada en reglas, confianza mutua y complementariedad.

La repercusión entre empresarios

En la Argentina, el llamado “grupo de los seis” (G6), conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural, entre otros, expresaron su satisfacción por el acuerdo y comunicaron que es positivo el intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, “en un marco justo y competitivo”. Agregaron que “la Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad”.

Más de dos décadas después del primer impulso por poner en marcha un bloque que incluye a 700 millones de personas, y potenciales consumidores, en los últimos meses, y más aún en los últimos días, hubo frenéticas negociaciones internas en la Unión Europea para sacar adelante el acuerdo con el Mercosur. Aunque se mantienen las condiciones en general, hay cambios de último momento, entre ellos concesiones por parte de la UE a sus agricultores, aunque todavía se manifiestan en contra del acuerdo, resaltó el diario La Nación.

La realidad es que mientras que la Argentina exporta a la UE mayormente commodities, que entrarán con aranceles preferenciales, compra, sobre todo, bienes industriales.

Fuentes cercanas a la UIA comentaron que “los plazos de desgravación por sectores son diferentes entre ambas regiones. Mientras que la desgravación de aranceles de bienes industriales del Mercosur a la UE es casi inmediata (0 a 4 años), se establece una apertura gradual y adaptativa en la inversa, dadas las diferencias de las estructuras industriales. El Mercosur eliminará sus aranceles en bienes industriales en plazos más extensos que la UE (de 10 a 15/20 años) y se excluyeron sectores altamente sensibles para la Argentina. Los sectores de metalmecánica, automotor y autopartes tienen los plazos más largos y un esquema aparte”.

MÁS COMERCIO, MÁS INVERSIÓN y MÁS EMPLEO:



✅ EL CONSEJO EUROPEO AUTORIZA LA FIRMA DEL ACUERDO MERCOSUR-UE



Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques.



✅ Todos ganamos:



➡️ La… — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 9, 2026

Por otra parte, hay productos que quedaron excluidos de las desgravaciones en los sectores lácteos, conserva de alimentos, panificados, plásticos y caucho, cueros, maderas y muebles, celulares.

La economista senior de FIEL, Marcela Cristini, opinó que “el acuerdo beneficia apenas a la Argentina con una ampliación de cuotas agroindustriales. El acuerdo es importante para la UE por el avance de Estados Unidos con sus propias iniciativas sobre acuerdos comerciales. Buscan estar en paridad de oportunidades, sobre todo para sus exportaciones de bienes de capital. En términos del resto de los sectores, la apertura procede en plazos. Los europeos se aseguraron de mantener salvaguardias para sus sectores agrícolas protegidos”, dijo.

Para Cristini, “la importancia del acuerdo para la Argentina viene por el lado de las potenciales inversiones de empresas europeas. Creo que para la gente común es importante que haya nuevas inversiones que creen empleo. Pensemos cuánta gente trabajaba en empresas, como alimenticias y laboratorios europeos, que se fueron del país. Con una economía argentina que respete el derecho de propiedad y un intercambio dentro de un mercado que se va liberalizando de barreras, las empresas europeas van a distribuir inversiones entre la Argentina y Brasil”.

Las últimas concesiones

Entre lo negociado con los productores del campo europeo están las garantías para los productos sensibles, como la carne, el avícola, arroz, miel, huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

La UE abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 5%. En caso de perjuicio grave, la UE podría volver a subir temporalmente los aranceles sobre los productos afectados. El ejecutivo europeo también se comprometió a iniciar una investigación si un Estado de la UE lo solicita y existe un riesgo suficiente de perjuicio, señaló el diario La Nación.

Entre los asuntos más sensibles, informó la agencia AFP, los agricultores europeos denuncian la presencia en las importaciones de pesticidas prohibidos en la UE, que, a su juicio, constituye una “competencia desleal”. Ante estas críticas, la Comisión Europea se comprometió a legislar sobre los residuos de pesticidas y anunció el miércoles la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Los productores de cereales, sobre todo, piden retirar los fertilizantes del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que busca nivelar la competencia entre los productores de la UE y de terceros países, y que entrará en vigor este año. La Comisión abrió el miércoles la vía para suspender temporalmente ese mecanismo para los fertilizantes.