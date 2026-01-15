Cierre de empresas: Argentina perdió más de 21.000 empleadores en los últimos dos años

Son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En octubre de 2025 cerraron 912 empresas y en esos 10 meses del año pasado, la pérdida total alcanzó a 8.830 empleadores.

El cierre de empresas no se detiene: en octubre fueron 912 menos. Y acumula en esos 10 meses de 2025 una pérdida neta de 8.830 empleadores, con su incidencia negativa sobre el empleo.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en relación a noviembre 2023 -mes base para evaluar la gestión del Gobierno de Javier Milei-, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En octubre 2025, el sistema contabilizó 491.311 empresas y 9.584.566 trabajadores.

En consecuencia, en los esos 23 meses, se produjo una caída neta —entre altas y bajas— de 21.046 empleadores o “unidades productivas” que emplean a uno o más trabajadores. Y disminuyó 272.607 el total de trabajadores o empleados, consignó el diario Clarín.

“Por unidades productivas se entiende a entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”, aclara la SRT. Se trata del seguro de riesgos del trabajo obligatorio.

Las áreas más castigadas en términos de empresarias fueron las vinculadas a la construcción (1.797 empresas menos), la industria manufacturera (-2.238 menos), comercio (-4.184 menos), servicios inmobiliarios (-3.057) y servicio de transporte y almacenamiento (- 5.042).

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la "motosierra" que afectó en especial a la construcción por la paralización de la obra pública y privada y al empleo público.

Luego hubo una lenta recuperación que se detuvo en septiembre, Lo mismo pasó con el número de trabajadores: de 9.857.173 al final de 2023, en diciembre 9.641.700. Luego continuó el retroceso a un ritmo menor y se aceleró este año recesivo hasta 9.584.566 hasta octubre pasado.

Estos retrocesos, tanto de empleadores como de empleados, se explican por las desvinculaciones, retiros voluntarios y cesantías en el sector público y privado en un contexto en el que el consumo no repuntó por la suba del desempleo, caída de ingresos de las familias y reducción del dinero disponible para la compra de alimentos o vestimenta por el mayor peso que absorbieron las tarifas de los servicios, como electricidad, gas, prepagas o expensas, el diario Clarín.

A octubre, el mayor número de empresas en actividad corresponden al comercio al por mayor y menor (145.136), agricultura, ganadería y pesca (51.751), industria manufacturera (47.384) y asociaciones y servicios (41.556).

En términos de empleo, las mayores pérdidas entre noviembre 2023 y octubre 2025 corresponden a la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (- 83.014 empleados), construcción (- 74.359), industria manufacturera (- 64.019) y Servicios de transporte y almacenamiento (- 44.812), de acuerdo a CEPA en base a los datos de la SRT.