El Tesoro logró renovar casi el 100% de los vencimientos y convalidó tasas de hasta 49% anual

Anclando expectativas. El Tesoro logró renovar casi el 100% de la primera licitación de 2026.

El Gobierno logró un rollover cercano al 100% en la primera licitación de deuda de 2026. En total, adjudicó $9,37 billones sobre ofertas recibidas por $10,06 billones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 98% de los vencimientos, según informó la Secretaría de Finanzas.

En términos financieros, los analistas señalan que el elevado rollover reduce presiones sobre la liquidez, ancla las expectativas y le da aire al programa económico en un momento clave de transición hacia un esquema de tasas e inflación más bajas, publicó el portal de Perfil.

Por caso, desde Puente señalaron: “El resultado valida el diagnóstico previo: demanda defensiva, duración todavía relativamente corta, elevado interés por TAMAR y tasa fija corta, y un mercado que sigue priorizando liquidez y flexibilidad por sobre apuestas de más largo plazo, en un entorno donde las condiciones de liquidez se mantienen astringentes”, dijeron.

En tanto, desde el equipo de Equipo Research & Strategy de #Inviu hicieron foco en el salto de las tasas: “Para lograr este nivel de renovación, el Tesoro tuvo que convalidar tasas de interés más elevadas, especialmente en los tramos cortos. Por ejemplo, la letra con vencimiento el 27 de febrero próximo se colocó con una TEA de 49,16%, significativamente por encima de niveles previos, lo que refleja las exigencias del mercado ante condiciones de escasez de pesos”, explicaron.

Resultado global de la licitación e Instrumentos emitidos

La operación incluyó instrumentos denominados en pesos y en dólares estadounidenses, con una marcada preferencia del mercado por las LECAP a tasa fija, los títulos ajustados por CER y las letras a tasa TAMAR, en un contexto de normalización financiera y baja gradual de la inflación.

- Ofertas recibidas: $10,06 billones.

- Monto adjudicado: $9,37 billones.

- Rollover: 98%.

- Cantidad de ofertas: 4.613.

Del total adjudicado, $9,18 billones correspondieron a instrumentos en pesos y el equivalente a $185.500 millones a títulos en dólares, valuados al tipo de cambio de referencia del Banco Central de la República Argentina.

En cuanto a los instrumentos, aquí va el listado de los emitidos:

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $2,85 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,39% o tasa interna de retorno (TIREA) de 49,16%.

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $2,96 billones a una TEM de 2,86% o TIREA de 40,19%.

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,26 billones a una TEM de 2,51% o TIREA de 34,57%.

- Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,38 billones a una TEM de 2,58% o TIREA de 35,75%.

- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026: $1,45 billones con un margen de 5,55%.

- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $0,95 billones a una TIREA de 6,92%.

- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,09 billones a una TIREA de 7,06%.

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,08 billones a una TIREA de 7,18%.

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028: $0,16 billones a una TIREA de 8,32%.

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $0,19 billones a una TIREA de 9,23%.

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2026: desierta.

Fuerte demanda por instrumentos en pesos en la primera licitación del año

Las LECAP de corto y mediano plazo concentraron el mayor volumen, con tasas efectivas anuales que oscilaron entre 34,6% y 49,2%, reflejando expectativas de inflación descendente y mayor previsibilidad macroeconómica.

Se destacó además la colocación del nuevo bono capitalizable a junio de 2027, que amplía la curva de financiamiento en pesos.

Los instrumentos indexados por inflación mostraron una demanda sostenida, con TIREA de entre 6,9% y 8,3%, lo que evidencia que parte del mercado continúa buscando cobertura inflacionaria, aunque con tasas reales más moderadas.

La letra a tasa variable con vencimiento en agosto de 2026 también tuvo una adjudicación relevante, con una TIREA del 44,5%, funcionando como instrumento puente para inversores que prefieren seguir la evolución de las tasas bancarias.

En el segmento en moneda extranjera, se adjudicaron USD 128 millones de la nueva letra dólar-linked con vencimiento en febrero de 2026, a una TIREA del 9,23%. En cambio, la letra con vencimiento en marzo fue declarada desierta, lo que confirma una demanda selectiva por cobertura cambiaria de muy corto plazo.

El resultado de la licitación refuerza la estrategia del Tesoro Nacional de refinanciar vencimientos sin asistencia monetaria, sostener el orden fiscal y consolidar la confianza del mercado local en el arranque del año.