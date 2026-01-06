Anticipan que se aproxima un frente de lluvias y tormentas para los próximos días en Entre Ríos

Entre el miércoles y el sábado habría lluvias y tormentas en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para este martes 6 de enero un aumento de las temperaturas, con máximas que llegarían a los 32 grados.

Sin embargo, las inestabilidades llegarán a la provincia durante varios días seguidos. Entre este miércoles y el sábado se anuncian diferentes lluvias, tormentas y cambios de tiempo repentinos, con mejoras temporarias.

Cuándo anuncian lluvias y tormentas en Entre Ríos

El pronóstico indica elevada nubosidad para este miércoles 7 de enero. En algunas zonas de la provincia pueden producirse chaparrones y tormentas aisladas, aunque no sería un fenómeno significativo.

El jueves continuaría inestable y no se descartan algunas lluvias aisladas, sobre todo en horas de la tarde y la noche.

En tanto, el principal sistema frontal llegaría el viernes. Para ese día se anuncian tormentas más fuertes, con abundante caída de agua. Este fenómeno provocará incluso un descenso térmico.

